مسعود حيات: البنك جدد التزامه الراسخ بوضع خطة التحول الرقمي طويلة الأمد.. مع التركيز على خدمات الأفراد

نتيجة للتطورات الإيجابية المحققة بمسيرة التحول الرقمي.. حصد «برقان» 4 جوائز مرموقة من «جلوبال فاينانس»



عقد بنك برقان أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الثامن والخمسين والجمعية العمومية غير العادية السادسة والثلاثين وذلك في الفرع الرئيسي للبنك، بنصاب بلغ 79.268%.



وقدم مجلس إدارة البنك للمساهمين خلال الاجتماع النتائج المالية المحققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عكست النمو الإيجابي القوي للبنك من خلال زيادة الإيرادات وصافي الدخل، كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% عن العام المالي 2022.



وسجل البنك إيرادات مستقرة بلغت 232 مليون دينار كويتي لعام 2022، مدفوعة بانتعاش قوي في صافي دخل الفوائد، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مدفوعا بتحسن قدره 30 نقطة أساس في هوامش الفائدة الصافية. وارتفع صافي دخل المجموعة ليصل إلى 52.1 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.



وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستوى أعلى عند 16.8% أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12.5% مع الحفاظ على جودة الأصول القوية مع نسبة القروض المتعثرة (NPL) عند 1.9%، وشهدت رسوم مخصصات البنك تحسنا بنسبة 70% لعام 2022 مما أدى لانخفاض كبير بتكاليف الائتمان من 190 نقطة أساس في 2021 إلى 60 نقطة أساس في 2022.



تقدم مميز



وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، بالتقدم المميز الذي حققه البنك خلال مسيرته الاستراتيجية، مدعوما بالنمو الكبير في مؤشراته الرئيسية، بما في ذلك صافي الدخل.



وأشار الناصر إلى الموافقة الأخيرة على بيع مصرف بغداد التابع للمجموعة، مؤكدا أن ذلك سيخفف نسبة القروض المتعثرة للمصرف ويحسن نسب رأسمال المصرف بشكل أكبر، كما أكد أن الأداء المالي القوي لبنك برقان في 2022 يشير إلى تقدم ملموس نحو الأهداف الإستراتيجية للبنك المتمثلة في تحقيق النمو المستدام طويل الأجل والمرونة التشغيلية.



وأضاف: «لقد شهد العام الماضي التزامنا الكامل بتطوير ركائزنا الأساسية الثلاث متمثلة بالاستدامة والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري.

وقد اعتمدنا استراتيجية واضحة وطموحة ستمكننا من الحفاظ على أعمالنا وتنميتها مع التخفيف بشكل فعال من المخاطر في مواجهة التقلبات التي تشهدها بيئة التشغيل».



التحول الرقمي



وفي إطار حديثه حول التحول الرقمي والخدمات المصرفية المبتكرة، تناول نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود جوهر حيات، كيفية تطور الخدمات المصرفية للأفراد في البنك وما شهده من تقدم خلال عام 2022.



وقال حيات: «خلال العام الماضي، جدد البنك التزامه الراسخ بوضع خطة التحول الرقمي طويلة الأمد والتركيز على خدمات الأفراد موضع التنفيذ، وجاء نجاح حساب كنز الجديد نتيجة لهذا التركيز، وكجزء من هدفنا المتمثل في توفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وأمانا لعملائنا، قدم برقان العديد من المزايا وأضاف ميزات جديدة إلى خدماته المقدمة عبر تطبيق بنك برقان على الهاتف المحمول، وذلك تلبية للاحتياجات المتغيرة لعملائنا».



وأضاف بالقول: «شمل ذلك تقديم النموذج الإلكتروني «اعرف عميلك» (eKYC)، وميزة «قدم طلبك الآن» للمنتجات، إضافة إلى التصميم الاستراتيجي وتطوير العمليات.

وبالنسبة لعملائنا في قطاع الشركات، فقد تم تقديم ابتكارات رقمية تواكب تطلعاتهم من خلال بذل جهود متواصلة لتطوير منصة بنك برقان الرقمية الرائدة لإدارة النقد».



وكنتيجة للتطورات الإيجابية التي حققها بنك برقان في مسيرة التحول الرقمي، فقد نجح بحصد أربع جوائز من مجلة جلوبال فاينانس، على غرار جائزة «أفضل إدارة لأمن المعلومات وإدارة الاحتيال»، «أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة»، «أفضل موقع للتكيف مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول»، و«أفضل خدمات مصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».



إنجازات عديدة



وفي معرض تعقيبه على هذه الإنجازات، قال حيات: «تعكس الجوائز المتعددة التي حصدها البنك في عام 2022 تأثير تحوله ونموه على المجتمع والشركات والأفراد، في آن معا.

ونحن نواصل جهودنا للاستمرار بتقديم تجربة أكثر راحة ومرونة عبر كل قنواتنا، إلى جانب العمل على إطلاق المزيد من الخدمات والمزايا والإمكانات الرقمية في ضوء رحلة التحول الرقمي التي نمضي بها إلى الأمام».



كما أشار إلى التزام البنك بتعزيز تركيزه على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، قائلا: «لقد شهد عام 2022 توسع نطاق العمل ضمن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك برقان، إذ جددنا عهد ابتكار حلول فريدة لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وإلى جانب دورنا الرائد كمقدمي خدمات مصرفية ومالية، فإن هدفنا المتمثل في تقديم قيمة أكبر لمساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها هو دائما جوهر نجاح فلسفتنا «أنت دافعنا»، نحو تحقيق الاستدامة.

وقد كان العام الماضي شاهدا على جهودنا لاقتناص واستثمار كل الفرص التي تضمن الرفاهية المالية للموظفين والعملاء والمساهمين، على حد سواء».

وأضاف أن بنك برقان يواصل التزامه المعهود بالحد من استهلاك الطاقة، وتخفيف أثر البصمة البيئية وتوسيع نطاق الاستدامة لسنوات قادمة.



واختتم حيات كلمته متوجها بالشكر إلى عملاء بنك برقان ومساهميه على ثقتهم، وكذلك الجهات الرقابية وبنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر، والإدارة التنفيذية في البنك على تفانيهم في تنفيذ الاستراتيجية المستدامة بشكل حقيقي وفعال، إلى جانب شكر الموظفين لالتزامهم المستمر وجهودهم المتميزة.



توفير تجربة تعلم متميزة للموظفين



من بين الإنجازات المهمة التي حققها بنك برقان في عام 2022 ضمن نهجه بوضع موظفيه في مقدمة أولوياته، أكد حيات أن البنك واصل توفير تجربة تعلم متميزة لموظفيه خلال عام 2022 لضمان تطوير كادر العمل بمهارات وإمكانات كبيرة ومدربة تقنيا.



وأوضح حيات في هذا الصدد: «أولويتنا القصوى في بنك برقان هي تحقيق رفاهية موظفينا، ونحن نحرص على الاستثمار في أبرز المواهب الوطنية.

كما إن لموظفينا دورا حيويا في استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق النجاح المالي ورفع مستوى الأداء ومواصلة رحلة الرقمنة.

وتماشيا مع برامج البنك الخاصة بتنمية رأس المال البشري والتدريب، فإننا ندعم كل شرائح الطلاب من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم، لمتابعة دراستهم الأكاديمية من خلال مبادرة برقان العطاء.

وإضافة إلى ذلك، يوفر البنك برامج تدريب داخلية رائدة وبالشراكة مع جامعات متميزة مثل هارفارد وبيركلي وكلية كولومبيا للأعمال وإنسياد، لتعزيز مهارات كوادره وتمكينهم.

كما قام البنك بالتوسع في نهج التعلم من خلال برنامجه الرائد «رؤية»، والذي يهدف إلى تمكين قادة المستقبل في القطاع المصرفي الكويتي، وإلى جانب ذلك، يتيح برنامج «انطلاقة» المبتكر للموظفين الجدد، ممن ينتقلون إلى الفروع، القدرة على التعرف إلى ثقافة التجزئة وديناميكيات العمل بأسلوب مميز واحترافي، ما يؤثر بشكل إيجابي في قدرة البنك على تحقيق النمو الجماعي وإنجاز نجاحات أكبر».