

عقدت شركة الكويت للتأمين يوم الخميس الماضي اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث أقرت جميع بنود جدول الأعمال والتي تشمل بند توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 40% وبواقع 40 فلسا للسهم.



وبلغ صافي الربح خلال عام 2022 مبلغ 42.08 مليون دينار، وبربحية 227.74 فلسا للسهم، علما بأنه قد تم تحقيق أرباح استثنائية صافية بقيمة 40.29 مليون دينار ناتجة عن تحويل ملكية الشركة في أسهم البنك الأهلي المتحد إلى أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» نتيجة الاستحواذ، وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية يصبح الربح الصافي 12.68 مليون دينار وبربحية 68.62 فلسا للسهم مقابل 11.43 مليون دينار وبربحية 61.86 فلسا للسهم للسنة الماضية.



وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للسنة الحالية 53.33 مليون دينار، مقابل 48.63 مليون دينار للعام الماضي بارتفاع قدره 4.69 ملايين دينار وبنسبة تساوي 9.6%، وبلغ صافي الربح التشغيلي للسنة الحالية 11.71 مليون دينار، مقابل 10.08 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 1.63 مليون دينار وبنسبة تساوي 16.18%.



وارتفعت حقوق المساهمين إلى 128.85 مليون دينار لهذا العام مقابل 117.72 مليون دينار العام الماضي بنسبة تساوي 9.45%، وبلغ إيراد الاستثمار للسنة الحالية 9.33 ملايين دينار، مقابل 8.18 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قدره 1.14 مليون دينار، إضافة إلى تحقيق إيرادات استثمار استثنائية بقيمة 29.04 مليون دينار.



وخلال الجمعية العمومية للشركة، قال الرئيس التنفيذي سامي شريف «لقد حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، وما زلنا نواصل إتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا».



وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والمبيعات فإن هذه السنة كانت حافلة بالإنجازات، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت.



وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تسعى شركة الكويت للتأمين الى الاستثمار والتطوير الدائم للعاملين من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الأفراد في تقديم خدمات تأمينية للمؤسسات والأفراد وأصحاب المصلحة التي من خلالها تخدم مصالح المجتمع والكويت.



ولاتزال الشركة تتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة وأنتهز هذه الفرصة لأشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين.