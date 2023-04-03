

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة احيانا والصادمة احيانا اخرى، مما يتسبب في حدوث ازمات واختلاق خلافات وإثارة المشاكل..ويترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي. «الأنباء» ترصد أكثر التصريحات التي اطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



الفنانة عبير صبري لا تظهر الا نادرا في الاعلام، ولكن حين تتكلم تطلق تصريحات نارية تكون محط اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي.. ورغم رقتها وأنوثتها إلا انها تعشق الدخول في معارك كلامية وتطلق قذائف من الجمل القاسية..ورغم الصوت الهادئ والملامح التي تشي بالضعف إلا ان حوارها يكون مليئا بالمناطق الملتهبة.



ارتدت عبير الحجاب لفترة وابتعدت عن الفن ورفعت راية الدفاع عن الحجاب وقدمت برامج خاصة بالاسرة ودافعت عن بعض الامور الدينية بقسوة، وبعد أن قامت بالتخلي عن الحجاب تعرضت لحملة شرسة جدا بسبب تصريحها انها ندمت على ارتداء الحجاب في هذا التوقيت.. وسرعان ما خرجت لتوضح الحقيقة كاملة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك وردت بشدة.. قائلة: في برنامج «واحد من الناس» مع د.عمرو الليثي سألني: هل ندمت على ارتداء الحجاب رددت: ندمت لأني ارتديته قبل ما اكون مستعدة جدا لهذه الخطوة، وندمت اني تخليت عنه، وأتمنى ان اعود اليه مرة اخرى في وقت لاحق،لأني أؤمن بالحجاب واحترمه وأمي وأختي محجبتان..والحجاب ليس مجرد قطعة قماش، وأنا محجبة من الداخل..وهو فرض أؤمن به تماما.



أما أغرب تصريح أطلقته عبير ونالت بسببه نقدا وسخرية من رواد «السوشيال ميديا» فحين صرحت بأنها لم تقم بإجراء أي عمليات تجميل في وجهها ولم تدخل أي تعديلات سواء بالنفخ او الشد وان هذا وجهها الطبيعي.. وكان ذلك التصريح سببا في ان يقوم متابعوها وهواة اخبار الفن والفنانين بانتقادها بشدة، وقام بعضهم بنشر صور لعبير، في شكل مقارنة قبل وبعد اجراء عمليات تجميل أوضحت جدا وجود تغييرات في وجهها.



وفي أحد حوارات عبير في برنامج تلفزيوني، ذكرت انها ليست مسؤولة عن مشاهد العري التي ظهرت بها في مسلسلات رمضان؛ لأنها تؤدي ما يطلبه منها المخرج ويكتبه المؤلف وان مسؤولية الفنان قبول العمل او رفضه، وهو لا يعلم ان كان يعرض بشهر الصيام ام لا؟.. وأثار هذا التصريح جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أن عبير صبري تصدر فتاوى دينية، وأنها اعتبرت ان مشاهد العري في الدراما غير الرمضانية ليست محرمة.



وكذلك اعلنت انها عندما قدمت مشاهد القبلات في الأفلام في بدايتها كان سنها وخبرتها القليلة وتعرضت لضغوط من المخرج والمنتج، وان كانت اعترفت بأن مشاهد القبلات محرمة، لذلك امتنعت تماما عن تقديم أي مشاهد تسيء لها كزوجة ووضعت حدودا لكل شيء.. هذه التصريحات استفزت بعض الاعلاميين ونشطاء الفيسبوك وهاجموها معتبرين ان تصريحاتها مجرد مسكنات ومهدئات للرأي العام وأنها قدمت تلك المشاهد بإرادتها وقرارها.



أثارت الفنانة عبير صبري الجدل عندما اعلنت عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي أنها لن تتبرع بأعضائها بعد وفاتها ردا على المبادرة التي أعلنتها الفنانة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة..وجاء رفضها ليتسبب في ازمة مع مؤيدي التبرع حيث اعتقدوا انها تقلل من اهمية تبرعهم وتسيء الى نواياهم وقرارهم.



وكلمات عبير في ان الرجال يتسببون في تبدل حال المرأة الى الأسوأ.. وأنها ترفض ان تكون هناك علاقة أبدية بين الرجل والمرأة سواء بزواج أو حب.. وما إن نشرت تلك الكلمات حتى نالت هجوما لاذعا اغلبه من الرجال مدعما بتأييد بعض فئات الجنس الناعم ايضا، وأكدوا رفضهم لهذه التصريحات العنصرية المتعصبة للمرأة دون سند او دليل.



وتسبب نقد عبير لصناع السينما ونجماتها في ان غيابها عن الشاشة الكبيرة سببه ان السينما بها 5 نجمات فقط اللاتي يلعبن البطولات السينمائية وذلك تحت شعار الوساطة والشللية والعلاقات..وعلى الفور نالت هجوما من بعض الآراء المدعمة لنجمات السينما اتهمنها بعدم المصداقية.