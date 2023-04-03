

أقامت رابطة أطباء الجلد الكويتية غبقتها الرمضانية للسنة الثانية على التوالي بهدف تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين منتسبي الرابطة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.



وصرحت نائب رئيس الرابطة د.أطلال اللافي بأن رابطة أطباء الجلد الكويتية تعد من أوائل الروابط التي أنشئت تحت مظلة الراعي الأكبر الجمعية الطبية الكويتية، حيث تم إشهار الرابطة في عام 1988م من قبل أطباء كويتيين متخصصين في مجال الأمراض الجلدية.



وأشارت الى أن أهداف الرابطة تتجدد عاما بعد عام، لتحقيق الأهداف والرؤى التي يصبو أعضاؤها إلى تحقيقها للارتقاء بمستوى الخدمات والبحث العلمي في تخصص الأمراض الجلدية.



كما تقدمت د.اطلال بالنيابة عن الرابطة بالشكر الجزيل الى وزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه ومساندته لجميع الأطباء والروابط، فضلا عن تفضله برعايته تكريم الرابطة الذي أقامته الجمعية الطبية الكويتية يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ كأحد الروابط المتميزة وقد حصلت الرابطة على جائزة التميز عن المؤتمر السنوي الذي أقيم في شهر ديسمبر من العام ٢٠٢٢، مثمنين الدعم الكريم الذي تحظى به الرابطة من قبل الجمعية الطبية الكويتية ممثلة برئيسها د.إبراهيم الطوالة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الموقرين.