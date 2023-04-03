

أعلن مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خالد بن سبت، عن بدء حملة مساعدة مرضى الفشل الكلوي للمعسرين داخل الكويت لتوفير جلسات غسيل الكلى لهم.



وأضاف بن سبت أنه للعام الثاني على التوالي تقوم الجمعية بهذه الحملة لتلبية الاحتياج المتزايد لمثل هذه الجلسات من قبل عدد كبير من مرضى الفشل الكلوي في الكويت، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة الأولى، والذي تخطى توفير أكثر من 1000 جلسة غسيل كلى. كما ناشد بن سبت أهل الخير ضرورة دعم هذه الحملة، وذلك لما لها من أثر إنساني وخيري في تسهيل حياة هؤلاء المرضى واستمرارها، علما بأن الجمعية لا تستقطع أي نسبة من التبرعات، حيث يذهب كامل مبلغ التبرع للغرض الذي تم التبرع له.