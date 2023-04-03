عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت طرق التخصيص على مدينة جنوب سعد العبدالله لطلبات 31 ديسمبر 2005 وما قبل من خلال تطبيق «سهل» الحكومي واختيار طلب تخصيص وحدة سكنية، ثم الدخول على أيقونة الخدمات، والضغط على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ثم الذهاب الى خدمات التخصيص واختيار تخصيص وحدة سكنية، واختيار المنطقة، وتحميل الأوراق المطلوبة، وإرسال الطلب، وانتظار الموافقة على الطلب في أيقونة الإشعارات لحين إنجاز المعاملة.



كما أتاحت «السكنية» التخصيص عبر مراجعة أحد افرع المؤسسة الخارجية في الفترة الصباحية او مراجعة المبنى الرئيسي في الفترة المسائية مع إحضار المستندات المطلوبة.



وذكرت مصادر لـ «الأنباء»، أن المستندات التي يجب احضارها للتخصيص على سكن حكومي «قسيمة - شقة - بيت» تتمثل في بعض الأوراق كشهادة الطلاق في حالة وجود مطلقة وشهادة راتب تفصيلية للموظف الذي يعمل في الجهات الحكومية غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وأيضا العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع.



وفي حال التقدم على بيت حكومي أو شقة وصاحب الطلب لا يعمل يتم إحضار كفيل مع شهادة راتب حديثة للكفيل معتمدة من المؤسسة، مع ضرورة إلغاء طلب القرض العقاري من بنك الائتمان الكويتي، ان وجد.



كما حددت «السكنية» بعض الأورا ق الأخرى إذا كان والد صاحب العلاقة متوفى، أو إذا كان صاحب الطلب يعمل في القطاع الخاص، وإذا كان صاحب الطلب يعمل في القطاع النفطي أو أي جهة تصرف بدل سكن. ولفتت المصادر الى ان هناك مستندات تطلبها «السكنية» للتخصيص على سكن حكومي للأيتام «قسيمة - شقة - بيت» في حال كانت الوصاية لدى الهيئة العامة لشؤون القصر وإذا كان والد أو والدة صاحب الطلب متوفى، أو كلاهما، سواء كان كويتيا أو خليجيا.