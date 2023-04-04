عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعداداتها للعام الدراسي المقبل، أعلنت وزارة التربية عن البدء في إجراءات توزيع الكتب المدرسية والأثاث الطلابي والإداري للعام الدراسي المقبل 2023 /2024 .



جاء ذلك في نشرة عممها مدير إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية متروك المطيري، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها: نظرا للاستعداد للعام الدراسي القادم نود إحاطتكم بأننا بصدد القيام بتوزيع الكتب المدرسية المقررة للعام الدراسي القادم (2023 - 2024) على المدارس التابعة لمنطقتكم التعليمية خلال الفترة المقبلة، وعليه يرجى الإيعاز إلى جهة الاختصاص لديكم بتزويدنا بأسماء وأرقام ضباط الاتصال لديكم، وذلك حتى يتسنى لنا التنسيق بشأن تسليم الكتب المدرسية والأثاث الطلابي والإداري أثناء العطلة المدرسية واعتماد طلبات الصرف من قبل ضابط الاتصال، راجيا إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.‫