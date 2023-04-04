خلال مناقشة طلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر، استعرضت م.شريفة الشلفان عددا من الصور التي تبين وجود ممشى قائم بنفس الموقع الذي قدم الطلب عليه مما يبدو أن الممشى القائم مخالف.



وتساءلت أمام المسؤولين في جهاز البلدية قائلة: هل الطلب الموجود أمامنا تخصيص ممشى ثان مواز لهذا الممشى القائم؟ أم هو شرعنة للممشى الحالي الذي عمل بوضع اليد ويعتبر استيلاء على أراضي الدولة؟



وقالت إن أعضاء المجلس البلدي يدعمون جميع المبادرات التي تهدف إلى خدمة الكويت وتنميتها وتطويرها لكنهم لا يقبلون أن يكونوا أداة لشرعنة التعديات على أملاك الدولة وعلى المخالفات الواضحة للقانون واللوائح المعمول بها.



وبعد المناقشة، تقدمت بطلب بعدم الموافقة على الطلب لمخالفته قرارا سابقا للمجلس البلدي الذي اعتمد في 2017 للمنطقة الإقليمية الجنوبية من البلاد وحدد محمية بيئية في الموقع نفسه.