التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأنشطة والمشاريع التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر على كل الأصعدة وبحث سبل تعزيز التعاون بين مسؤولي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني ودعم الجهود المشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية ومن ضمنها آلية إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الكويت إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرض إليه الشعبان التركي والسوري ومنكوبو حرب روسيا وأوكرانيا.



وأشاد وزير الخارجية أثناء اللقاء بالإسهامات الكبيرة والمشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مشاريعها ونشاطاتها داخل الكويت وخارجها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى محتاجيها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وإبراز المكانة المرموقة التي تعتليها الكويت ودعم رصيدها الحافل بالعمل الإنساني المميز.



من جانب آخر، وزعت جمعية الهلال الاحمر 2000 سلة رمضانية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك انطلاقا من سياستها في «دعم الشعب الفلسطيني اينما كان».



وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر في لبنان د. مساعد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجمعية تستمر في دعم الاخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لاسيما في شهر رمضان المبارك، حيث قامت بتوزيع 2000 سلة رمضانية تحوي مواد غذائية متنوعة بالتنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني والصليب الاحمر اللبناني. وأضاف العنزي ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي تستمر كذلك في جهودها بدعم اللاجئين السوريين في لبنان والاسر اللبنانية المحتاجة، حيث ستقدم لهم خلال الشهر الفضيل 6 آلاف سلة رمضانية.



وذكر ان فرقا من المتطوعين من الجمعية سيصلون الى لبنان في الايام المقبلة لتوزيع 1500 كسوة عيد للاجئين الفلسطينيين والسوريين والاسر اللبنانية المحتاجة. من جانبه، قال مدير جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني د.خليل مهاوش في تصريح مماثل لـ«كونا» ان ما قدمه الهلال الاحمر الكويتي «بادرة انسانية طيبة» تسهم في دعم الاسر الفلسطينية التي تعيش في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في لبنان.