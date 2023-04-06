

أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء ضرورة تقيد جميع الجهات الحكومية بما يصدر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من توصيات أو تعليمات وتنفيذها مباشرة وفقا للاختصاص المقرر للهيئة بموجب القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال رئيس الديوان د.عصام الربيعان في تصريح صحافي إن الديوان يوجه جميع الجهات الحكومية بالرجوع مباشرة إلى الهيئة بشأن تخفيف ساعات العمل للمعاق أو من يرعى المعاق سواء خلال شهر رمضان المبارك أو خلال أوقات العمل العادية. وأضاف الربيعان أن الديوان يوجه بضرورة بالرجوع للهيئة بشأن جميع الأوضاع الوظيفية التي تخص المعاق أو من يرعى المعاق والتي تختص بها الهيئة وفقا للقانون رقم 2010/8 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.