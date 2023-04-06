آلاء خليفة



أوضح طبيب الامراض الفيروسية الاكلينيكية د.محمد أبل انه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة في الكويت ودول الخليج مصابة بفيروس ماربورغ (MV).



وأفاد أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأن فيروس ماربورغ مسبب لحمى ماربورغ النزفية وهو مرض خطير ونادر قد يصيب البشر وبعض انواع الثدييات، لافتا الى ان الاعراض السريرية لحمى ماربورغ النزفية لا يمكن تمييزها عن مرض فيروس أيبولا (EVD) موضحا ان كلا الفيروسين يتبع عائلة Filoviridae وان فترة حضانة الفيروس 2 – 21 يوما



وذكر أبل ان فيروسات Filoviridae متوطنة في دول غرب افريقيا ومعظم حالات الاصابة بفيروس ماربورغ كانت وبشكل متكرر لاشخاص يترددون على الكهوف الطبيعية، حيث تعيش خفافيش الفاكهة كما حدثت حالات اصابة بسبب الاتصال المباشر بمرضى ماربورغ خصوصا في أماكن الرعاية الصحية.



وأفاد أبل بأنه لا يوجد حاليا اي علاج او تطعيم للفيروس والعلاجات هي علاجات للاعراض وعلاجات دعم الحياة. وفي رده على سؤال حول هل سيصبح انتشار فيروس ماربورغ جائحة عالمية كانتشار فيروس كوفيد -19 أفاد أبل بأنه من الصعب جدا انتشار فيروس ماربورغ عالميا؛ لان انتقال الفيروس يكون اما عن طريق حيوان حامل (خفاش الفاكهة) او مصاب (بعض انواع القرود)، او يحتاج لاتصال مباشر بمريض تظهر عليه اعراض المرض ولا ينتقل عادة بالهواء.