أقامت إدارة الرعاية الاجتماعية ممثلة بقسم ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى للطلبة من ذوي الإعاقة.



وقالت رئيسة قسم ذوي الإعاقة في إدارة الرعاية الاجتماعية بالجامعة حنين البالول في تصريح صحافي إن المسابقة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك تهدف إلى تشجيع الطلبة على تلاوة القرآن وحفظه في هذا الشهر الفضيل، مشيدة بجهود جمعية المنابر القرآنية ولجنة التحكيم في تنظيم هذه المسابقة.



من جانبها، أوضحت منسق عام مشروع مواهب القلوب بجمعية المنابر القرآنية مها الحمدان في تصريح مماثل أن المشاركين في المسابقة هم من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية ومزدوجي الإعاقة وذلك بهدف تحفيز الطلبة ودعمهم، معربة عن تطلعها إلى استمرار هذا التعاون مع جامعة الكويت في السنوات المقبلة.



وتستمر المسابقة ليومين في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 24 طالبا وطالبة من فئة ذوي الإعاقة بجامعة الكويت في جو تنافسي محفز على أن يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة يوم الثلاثاء 11 ابريل الجاري.