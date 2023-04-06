أقامت الحركة الدستورية «حدس» حفل استقبال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بحضور العديد من الشخصيات والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وخلال الحفل، تضرع الحضور إلى الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ويديم عليها الخير والأمن والأمان، وأن تبقى المودة السمة التي تميز الشعب الكويتي. وخلال الاستقبال، تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين العادات والتقاليد الكويتية في التواصل بمثل هذه المناسبات التي تجسد المحبة والإخاء، داعين الله أن يعيده على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.