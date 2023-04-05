كرم مجلس الشباب المصرى "عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى" الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربى للمسئولية المجتمعية وذلك فى الاحتفال الذى نظمه المجلس مساء أمس بالتعاون مع مؤسسة "إيجى جيت" لريادة الأعمال ودعم المرأة بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات بالمجتمع المدنى والشخصيات النسائية الأكثر تأثيراً فى المجتمع وصاحبات القصص التنموية الملهمة.

وقد جاء تكريم الدكتورة راندا رزق تقديراً لجهودها فى العمل التطوعى والتنموى وكونها نموذجاً يحتذى به للمرأة المصرية الناجحة.



وتسلمت الدكتورة راندا رزق هذا التكريم من الدكتور محمد ممدوح الأمين العام لمجلس أمناء مجلس الشباب المصرى والسيدة دعاء زهران رئيس مؤسسة "ايجى جيت " لريادة الأعمال ودعم المرأة، وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم الذى حصلت عليه خاصة أنه يأتى وسط نخبة من السيدات الرائدات فى العمل التنموى الذى يعد رافداً اساسياً من روافد التنمية الحقيقية التى تجرى على أرض مصر.