عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة مبلغ 12 مليون دينار لمكافآت الاعمال الممتازة.



وفوض وزير الصحة د.أحمد العوضي وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا بصرف مكافآت الاعمال الممتازة عن العام 2022 لكل العاملين المرشحين من جهات عملهم.



واعتمد وزير الصحة ضوابط لصرف مكافآت الاعمال الممتازة والتي تنشرها «الأنباء» وهي:



٭ لا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على مكافآت الأعمال الممتازة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك داخل وزارة الصحة.



٭ أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العام أو المعينين بالمرتبات، وأن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية موزعة على 70% من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له، و180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الأخرى.



٭ تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع (الوقف عن العمل الإعارة- التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط).



٭ صرف مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي وزارة الصحة وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، ويجوز منحها بفئات أقل.



منتصف مايو



وتوقعت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» أن يتم البدء في صرف مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي وزارة الصحة المستحقين منتصف مايو المقبل.



وبينت المصادر أن الوزارة قامت بإبلاغ المناطق الصحية والادارات المركزية بالمبالغ المرصودة ليتم إعداد الكشوف بأسماء المستحقين وإرسالها الى وزارة الصحة بأسرع وقت، و تحسب مبالغ الأعمال الممتازة حسب المسميات الوظيفية:



٭ الأطباء والاستشاريون ومديرو الإدارات 1500 دينار.



٭ الصيادلة والفنيون والمراقبون 1300 دينار.



٭ رؤساء الأقسام والهيئة التمريضية 1000 دينار.



٭ الموظفون الإداريون 800 دينار.



٭ الوظائف المعاونة والفنية المساعدة 400 دينار.