

عبدالعزيز الفضلي



أكدت وكيلة الشؤون المالية بوزارة التربية بالتكليف رجاء بوعركي ضرورة تقدير الاحتياجات من المواد المستديمة - المستهلكة للعام المالي 2024 /2025 استنادا لتعميم وزارة المالية بشأن تشكيل لجنة اعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية. جاء ذلك في كتاب وجهته بوعركي لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه وقالت فيه «نرفق لكم نماذج تحديد الاحتياجات من المواد للسنة المالية 2024/ 2025م على النحو التالي»:



- نموذج (أ) المواد المستديمة: وتتمثل في جميع مواد الأثاث والسجاد والستائر والتجهيزات المكتبية (آلات التصوير - فاكس - وآلات السحب).



- نموذج (ب) مواد تطلب لأول مرة: وتتمثل في جميع المواد الجديدة بالمخازن نتيجة لاستحداث أو إضافة منهج جديد يتطلب توفيره بالوزارة.



- نموذج (ج) جميع المواد الدائمة في الباب الثاني (عدد وأدوات صغيرة).



- نموذج (د) جميع المواد المستهلكة في الباب الثاني: في ما عدا مواد القرطاسية، راجية الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم تصوير هذه النماذج وتحديد احتياجاتهم من المواد في كل نموذج على حدة وبيان أسباب ومبررات طلب الكميات المطلوبة أمام كل مادة مع موافاتنا باسم المسؤول عن تلك الطلبات ومسماه الوظيفي وطريقة الاتصال به حتى يتسنى للجنة مناقشته لاعتماد هذه الاحتياجات. كما دعت الى أن يكون سقف تقديرات أبواب المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع الميزانية للسنة المالية 2024/ 2025 هو الاعتماد المخصصة لهذه الأبواب بميزانية السنة المالية 2023/ 2024. ودعت كذلك الى تحديد الأولويات من الاحتياجات بما يتوافق مع هذه المعتمدات، مع مراعاة الآتي:



1 - أجهزة الحاسب الآلي وجميع ملحقاتها يتم إخطار إدارة نظم المعلومات باحتياجاتهم منها مباشرة ولا تدرج بالنماذج المرفقة.



2 - أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة يتم إخطار إدارة الصيانة باحتياجاتكم منها مباشرة ولا تدرج بالنماذج المرفقة، معربة عن أملها في ان أن يتم الرد بالمطلوب أسبوعين من تاريخه حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والانتهاء من تقدير احتياجات الوزارة في الوقت المحدد من قبل وزارة المالية وفي حالة عدم الرد خلال الوقت المحدد سيتم الأخذ في المعتمدات المالية للسنة السابقة.