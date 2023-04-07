حقوق العاملين في القطاع النفطي خط أحمر لن يقبل أحد المساس به أو الانتقاص منه

أسامة أبوالسعود



استقبلت لجنة العجمان ويام وأعضاؤها في نقابة نفط الكويت المهنئين بشهر رمضان المبارك وذلك خلال الغبقة الرمضانية التي اقيمت مساء امس الاول بصالة أفراح الجري بمنطقة المنقف.



وقال نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت علي محمد العجمي ان الغبقة الرمضانية عادات كويتية اصيلة تجمع الاهل والاصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.



ورفع العجمي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي عامة وعمال القطاع النفطي خاصة بمناسبة الشهر المبارك. وعلى صعيد المطالبات النقابة اعلن العجمي رفض اتحاد البترول ونقابة نفط الكويت وجميع الاتحادات والنقابات العمالية لما يطرحه البعض بين الحين والآخر لما يسمى البديل الاستراتيجي.



وشدد العجمي على ان حقوق عمال القطاع النفطي خط احمر لن نقبل المساس به او الانتقاص منه خاصة انهم يعملون في ظروف قاسية ويتعرضون لمخاطر يومية.



وشدد العجمي على ان البعض يظهر بين فترة واخرى ليطرح مشروع البديل الاستراتيجي وكأنه حل لجميع مشاكل الكويت التي نعيشها يوميا، وهو مشروع غير قابل للتنفيذ عمليا، فلا يمكن مساواة الرواتب في ظل تغير طبيعة العمل ومواقع الدوام وحجم الاعمال بين موظف وآخر.



وأشار الى ان البديل الاستراتيجي مشروع ولد ميتا وسبق ان طرح من قبل وتمت مواجهته بقوة من قبل اتحاد ونقابات عمال القطاع النفطي.



وأكد العجمي ان هناك قوانين تحكم عمل القطاع النفطي، فهو ليس حقل تجارب، معتبرا ان من يطرح هذا المشروع يهمه في المقام الاول خصخصة القطاع النفطي لمصالح ضيقة وهو ما لن نسمح به ابدا ان شاء الله.



وختم العجمي مكررا التهنئة بشهر رمضان المبارك وهذه الجمعة الطيبة من الغبقات وزيارة الدواوين، حيث اكد انها عادة ينفرد بها اهل الكويت خلال الشهر المبارك والتي تؤكد مدى التلاحم والتواصل والمحبة التي تجمع ابناء الكويت جميعا.



من جانبه، رفع عضو نقابة نفط الكويت سالم بن صامل العجمي أسمى آيات التهاني الى القيادة السياسية والشعب الكويتي وجموع الأمتين العربية والإسلامية وعمال القطاع النفطي بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل ان يديم على كويتنا الحبيبة نعمة الامن والاستقرار والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة. وشدد بن صامل العجمي على ان الكويت تتميز بهذه الاجواء الرمضانية المميزة.



وعلى صعيد آخر، أكد العجمي ان نقابة العاملين بشركة نفط الكويت حققت العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية فاقت 80 انجازا خلال العام الاول من توليها مجلس الادارة الحالي.



وشدد بن صامل على ان حقوق عمال القطاع النفطي ومكتسباتهم خط أحمر لن نسمح لأحد بالمساس به.