ندى أبونصر



بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الصحة وشركة الاتصالات الكويتية stc، نظم مركز «أسباير زون التثقيفي للطفل» النادي الرمضاني تحت عنوان «استدامة خير وطيب الأثر»، وتضمن زيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، حيث تم توزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال المرضى وفريق عمل المستشفى لشكرهم على جهودهم.



وقالت رئيسة مركز «أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل» طيبة الرويح إن الهدف من هذه الزيارة في هذا الشهر الفضيل رسم ابتسامة جميلة على وجوه الأطفال المرضى وإدخال البهجة إلى قلوبهم وتعليم أطفال مركز «أسباير زون» الشعور بغيرهم وبالنعم الموجودة لديهم وتحفيزهم على المشاركة في المبادرات الإنسانية المتنوعة، وتعريفهم بأهمية الدور الجماعي الذي يلعبه الأفراد داخل مجتمعاتهم مثل زيارة المريض وأعمال الخير التي لها طيب الأثر.



وأضافت: نحرص في مركز «اسباير زون» على غرس القيم والخصال الحسنة لدى الأطفال، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر» الذي يهدف إلى تثقيف وزيادة الوعي لدى الأطفال في العمل التطوعي، والمشاركة وإدخال السعادة لمن حولنا في المجتمع.