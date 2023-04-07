أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في Florida Atlantic University في الولايات المتحدة الأميركية، وتضمن القرار ما يلي:

٭ مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في Florida Atlantic University

٭ مادة ثانية: لا ينطبق هذا القرار على ما يلي:

1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م بحد أقصى.

٭ مادة ثالثة: يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

٭ مادة رابعة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الوزير العدواني قرارا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في Boston Architectural College في الولايات المتحدة الأميركية، وتضمن القرار ما يلي:

٭ مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في Boston Architectural College.

٭ مادة ثانية: لا ينطبق هذا القرار على ما يلي:

1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م بحد أقصى.

٭ مادة ثالثة: يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

٭ مادة رابعة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.