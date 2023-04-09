

عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس وحدة خدمات طب الاسنان بمنطقة الجهراء الصحية د.أنور الشمري عن افتتاح عيادات جراحة الفم والأسنان في مركز تيماء الصحي لطب الأسنان، مشيرا الى أن هذه الخدمة تقدم لقاطني منطقتي «تيماء» و«العيون»، فضلا عن أنها ستشمل منطقة الواحة قريبا. وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن عيادات جراحة الفم والأسنان التي تم افتتاحها تتكون من 3 عيادات، لافتا الى انه تم اقتصار عمل هذه العيادات على الفترة الصباحية فقط، إلا انه سيتم قريبا عملها في الفترة المسائية، مبينا أن المواعيد الحالية تكفي جميع المراجعين.



وأوضح أن هذه العيادات تقدم العلاجات المختصة بجراحة الفم والأسنان بشكل عام، بالإضافة الى الحالات التي تحتاج الى عمليات جراحية تحت «البنج العام» بالتنسيق مع مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان ومستشفى الجهراء، مبينا أن العاملين في عيادات جراحة الفم والأسنان لديهم الخبرة الكافية لتقديم العلاجات اللازمة على أكمل وجه.



وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية اليومية لعيادات جراحة الفم والأسنان في مركز تيماء الصحي لطب الأسنان تتراوح بين 50 و60 مراجعا.