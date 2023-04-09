أعلـــــن فريـــــق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول لجامعة الكويت (كويت سات - 1) عن التقاط القمر أولـــى صوره للكويت ودمجها في لوحة (موزاييك)، مقدما منظرا جميلا للنصف الشرقي للبلاد منذ إطلاقه مطلع العام الحالي.



وقال نائب مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الاول ومدير العمليات د.أحمد الكندري في تصريح صحافي إن الصور التي التقطها القمر الاصطناعي (كويت سات - 1) كانت لجزر وربة وبوبيان وفيلكا ثم مدينة الكويت الى حقل برقان والمنطقة الجنوبية لساحل الكويت. وأضاف أن هذا الإنجاز الشبابي للمشروع الوطني (كويت سات -1) الذي هو بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعد ثمرة جهود متواصلة وعمل دؤوب من قبل فريق متخصص من العلماء والمهندسين الكويتيين الشباب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بعد إطلاقه مطلع العام الحالي.



ونقل الكندري عن فريق المشروع الوطني القول إن «هذا الإنجاز يعد وساما على صدر كل شخص عمل فيه ومصدر إلهام لشباب الكويت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات». وأكد الكندري أن هذا النجاح يشكل بداية جديدة لتعزيز مكانة الكويت في مجال الفضاء وتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية ويعزز القدرات البحثية والتطويرية للكويت في مجال علوم الفضاء ويعكس التزام الدولة بتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستدام. وأوضح أن الفريق يخطط لإصدار المزيد من الصور للكويت من (كويت سات - 1) في الأسابيع المقبلة من خلال تصوير المظاهر الطبيعية المتنوعة والنظم البيئية بالتعاون مع الباحثين والجهات الحكومية.