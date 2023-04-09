دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي للمياه لتلبية الطلب على الماء، حيث بدأ الاستهلاك يزيد على الإنتاج منذ الأسبوع الماضي.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن هذا الإجراء طبيعي وتتبعه الوزارة في موسم الذروة ولتعويض الفارق ما بين الإنتاج والاستهلاك في كثير من الأحيان.



ولفتت الى أن الوزارة تلجأ الى المخزون الاستراتيجي حاليا بسبب النقص الحاصل في إنتاج المياه مقارنة بالاستهلاك لعدم انتهاء أعمال الصيانة على المقطرات والمفترض الانتهاء منها مع حلول نهاية مايو المقبل وفق الجداول الموضوعة.



ولفتت الى انه تم الانتهاء من نحو 70% من صيانة المقطرات، حيث يبلغ الإنتاج الحالي نحو 418 مليون غالون امبراطوري يوميا مرجح للارتفاع لحدود 600 مليون غالون بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة.



وقالت المصادر إن ارتفاع معدلات الاستهلاك عن الإنتاج منذ بداية الأسبوع أدت الى استخدام المخزون، حيث بلغ الاستهلاك في بداية الأسبوع الماضي 441 مليون غالون والإنتاج 413 مليونا، بينما بلغ الاستهلاك يوم امس 435 مليون غالون مقارنة بالإنتاج 418 مليونا، فيما شهد المخزون الاستراتيجي تراجعا منذ بداية الأسبوع بلغ نحو 100 مليون غالون.