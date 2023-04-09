

استعاد نابولي توازنه واقترب خطوة جديدة من اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ 1990 بفوز غير مقنع على مضيفه ليتشي 2-1 في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وسجل جوفاني دي لورنتسو (18) وأنتونينو غالو (64 خطأ في مرمى فريقه) هدفي نابولي، وفيديريكو دي فرانشيسكو (52) هدف ليتشي.



وعاد الفريق الجنوبي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه ميلان بطل الموسم الماضي برباعية نظيفة، محققا فوزه الـ 24 هذا الموسم، فابتعد بفارق 19 نقطة مؤقتا في الصدارة أمام مطارده المباشر لاتسيو.



واستعاد نابولي توازنه في توقيت مناسب وتحديدا قبل رحلته الى ميلانو لمواجهة ميلان بالذات الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وفشل ميلان حامل اللقب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تأكيد فوزه الكبير على مضيفه نابولي بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه إمبولي.



ورفع ميلان رصيده الى 52 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.



ولم تكن حال القطب الثاني لميلان، إنتر، أفضل بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ساليرنيتانا 1-1.



وزاد لاعب وسط ساليرنيتانا المخضرم أنتونيو كاندريفا (36 عاما) معاناة فريقه السابق إنتر وحرمه من استعادة نغمة الانتصارات عندما أدرك التعادل (1-1) في شباكه في الدقيقة الأخيرة.



وتقدم إنتر بهدف لمدافعه الألماني روبن غوزنس (6)، لكن كاندريفا، الذي دافع عن ألوان إنتر في الفترة بين 2016 و2020، أدرك التعادل بتمريرة عرضية خادعة (90). ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع وبات مهددا بالتراجع إلى المركز السادس.



إسبانيا



فرط اشبيلية بقيادة مدربه الجديد خوسيه لويس منديليبار في فوز ثمين على ضيفه سلتا فيغو وسقط في فخ التعادل في الوقت بدل الضائع 2-2 في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وكان إشبيلية في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني تواليا بقيادة منديليبار عندما تقدم بهدفين للمهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري (43) والمدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس أكونيا (81)، لكن سلتا فيغو قلب الطاولة بإدراكه التعادل بفضل هدفين لميغل رودريغيس (90) والبرتغالي غونسالو باسيينسيا (90+3).



وتستكمل المرحلة اليوم بمواجهات بلد الوليد مع ريال مايوركا، وريال بيتيس مع قادش، وألميريا مع فالنسيا، ورايو فايكانو مع أتلتيكو مدريد.



فرنسا



واصل لنس صحوته وشدد الخناق على باريس سان جرمان المتصدر عندما قلص الفارق بينهما الى ثلاث نقاط مؤقتا بفوزه على ضيفه ستراسبورغ 2-1 في افتتاح المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وبكّر لنس بالتسجيل عبر لاعب الوسط الدولي الپولندي برزيميسلاف فرانكوفسكي (11)، واضاف المدافع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يقلص كيفن غاميرو الفارق في الدقيقة 84.



ويلتقي اليوم ليون مع رين، وأجاكسيو مع أوكسير، ومونبلييه مع تولوز، ورينس مع بريست، وتروا مع كليرمون فيران، ونانت مع موناكو.