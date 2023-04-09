

مفرح الشمري



على الرغم من وجود تعميم بعدم تأجير مسارح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لافتقارها لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بناء على تقرير الادارة العامة للاطفاء، ومن بين هذه المسارح مسرح عبدالحسين عبدالرضا، حيث سمح الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالانابة د.محمد الجسار لفرقة مسرح الخليج العربي باستغلاله لعرض مسرحية «المحترمين» للفنان خالد المظفر عضو الفرقة، وذلك بعد ان عرضت الفرقة التعاون مع المجلس لحل مخالفات هذا المسرح التي تعد الاقل من بين المسارح الاخرى.



وعلى ضوء ذلك، شرعت فرقة مسرح الخليج العربي تنفيذ مطالبات الادارة العامة للاطفاء وقطاع الهندسة في الاجتماع الذي جمع بينهما للسماح للفرقة بعمل اللازم من «مرشات وتوسعة المداخل والمخارج» داخل المسرح بمبلغ وصل الى 15 ألف دينار، وذلك من خلال عقد رسمي بين فرقة مسرح الخليج العربي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحق للاول استغلال المسرح حسب المدة المبينة في العقد المبرم بين الطرفين.



فرقة مسرح الخليج العربي تستحق الشكر والثناء على مبادرتهم في القضاء على مخالفات مسرح عبدالحسين عبدالرضا، وهذا ان دل فإنه يدل على حرصها على دعم الشباب وخصوصا اعضاء فرقتها لتقديم عروضهم المسرحية في مسارح حكومية آمنة دون الانتظار الى إقرار الميزانية للبدء في اصلاح المخالفات المطلوب اجراؤها في مسارح المجلس.



لذلك، على المنتجين بدلا من «القيل والقال» وأسئلتهم الغريبة عن استغلال فرقة مسرح الخليج العربي لمسرح عبدالحسين عبدالرضا ان يبادروا مع المجلس الوطني إلى تهيئة مسارحه بالشكل المطلوب من باب التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.. شكراً فرقة مسرح الخليج العربي وعساكم على القوة.