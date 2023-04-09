

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال الذراع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالعزيز المرزوق ان مشاركة بيتك كابيتال كمدير إصدار رئيسي في صفقة إصدار صكوك مصرف الراجحي البالغة قيمتها مليار دولار أميركي كأول إصدار من برنامج المصرف السعودي للصكوك الدولية، تؤكد مكانة بيتك كابيتال الرائدة في إدارة وإصدار وهيكلة الصكوك وأدوات الدين وتنويع قاعدة المستثمرين فيها، ودورها المهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير القطاع المالي الإسلامي إقليميا ودوليا.



وأضاف المرزوق في تصريح صحافي أن الصفقة تضمنت إصدار صكوك مستدامة ESG مقومة بالدولار الأميركي، وطرحها على مستثمرين مؤهلين يزيد عددهم على 100 مستثمر، بحجم تغطية تجاوز 3.7 مليارات دولار وفي فترة زمنية قصيرة، مما يعكس الثقة في البنك المصدر للصكوك وفي الصكوك كمنتج مالي إسلامي يحظى بقبول في الاسواق المالية العالمية، وتعتبر الصكوك من أكثر الفرص الاستثمارية المقبولة والمتداولة بين المؤسسات المالية والأفراد، اذ تتميز الصكوك بأنها إحدى أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي توفر سيولة ودخلا ثابتا بشكل دوري.



وأعرب المرزوق عن اعتزازه بثقة مصرف الراجحي وتقديره للتعاون الكبير الذي ابداه المشاركون في ترتيب الصفقة، وما اظهره المستثمرون المشاركون من اقبال وترحيب.

علما بأن معدل العائد على إصدار الراجحي قد بلغ 4.75% سنويا، ومصنف A- من قبل وكالة فيتش وA1 من قبل وكالة موديز، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.



وأشار الى أن «بيتك كابيتال» لديها خبرات وتجارب سابقة في هيكلة وإدارة صكوك الاستدامة، وأنها تتعاون مع العديد من الشركاء والمستثمرين لتوسيع دور وقيمة هذه الصكوك من إجمالي الاصدارات، حيث تعد احد الاشكال المهمة للمنتج والتي من شأنها تطوير سوق الصكوك وفتح آفاق جديدة واكتسابه أهمية إضافية في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات والحكومات بقضايا الاستدامة وما يرتبط بها من أنشطة وأعمال.