أسامة أبوالسعود



دشن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة السابق عبدالعزيز الماجد المبادرة الكريمة «أسعد تسعد للأيتام»، وذلك خلال حفل أقيم مساء امس الأول بمقر وزارة الأوقاف بمنطقة الرقعي.



وقال الماجد في كلمة ألقاها خلال الحفل ان من القيم الجليلة لديننا دعوته إلى رعاية اليتيم وجعل منه مشروع حسنات وباب خيرات كما جاء في قوله تعالى: (ويُطعمون الطعام على حُبه مسكينا ويتيما وأسيرا) وتأمل مرافقة الرسول لكافل اليتيم في الجنة في قوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» «وأشار إلى الوسطى والسبابة».



وأضاف قائلا: «إن معنى كفالة اليتيم في الإسلام الرعاية الشاملة بداية من احتضانه وتعليمه، والاهتمام بصحته، وإعداده نفيسا، وإيمانيا وتربويا ورياضيا لمواجهة المستقبل والأخذ بيده نحو الفضيلة، وتقويه روحه وعقله ومن هنا جاءت مبادرة «أسعد تسعد للأيتام» لتكون رسالة حضارية شاملة تنهض بمستوى الأيتام من خلال الأفراد والمؤسسات الحكومية والمدنية لتقديم الخدمات المثالية الشاملة بهدف دعمه وتوعية المجتمع بدوره تجاه اليتيم والمحافظة عليه لكونه جزء لا يتجزأ من المجتمع.



وختم الماجد كلمته بالقول: «وفي ختام كلمتي أتوجه بالشكر إلى كل من شارك في تنظيم هذه المبادرة الكريمة وأخص جمعية الحكمة الكويتية وفريق مبادرات الإيمان وإدارة العلاقات العامة بالوزارة والجهات الأخرى المشاركة في نجاح هذه المبادرة التي تنم عن معدن الشعب الكويتي الأصيل، والله أسأل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى».



يذكر ان المبادرة تأتي بالشراكة مع جمعية الحكمة الكويتية الخيرية وفريق مبادرات الإيمان.