

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة شهدت اقبالا كبيرا على اصدار تراخيص عروض التخفيضات من قبل الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات التجارية، وذلك خلال الأسابيع الماضية تزامنا مع شهر رمضان المبارك وزيادة الإقبال على كثير من السلع والمنتجات الغذائية وغيرها.



وأضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة أتاحت تمديد فترة ترخيص اجراء عروض التخفيضات لمدة 6 شهور مقارنة بالسابق، حيث كانت فترة الترخيص 40 يوما ويتم تمديده 10 أيام وكانت الفترة الزمنية بين كل ترخيص والاخر شهرا.



ولفتت المصادر الى انه أصبحت فترة الترخيص حاليا 3 أشهر ويتم تمديدها لفترة مماثلة 3 أشهر لتكون «موسمية» لفترة 6 أشهر، وذلك بهدف مواكبة جميع التنزيلات حسب مواسم السنة مثل شهر رمضان المبارك والاعياد والمدارس بما يصب في النهاية لمصلحة المستهلكين.



وبينت المصادر أن شروط اصدار ترخيص بإجراء عرض تخفيضات انه يرخص فقط للمؤسسات والشركات التجارية والصناعية والحرفية ويسري العرض للجمهور فقط وان فترة العرض عن 3 شهور للعرض الواحد تمدد لفترة مماثلة فقط، مع الالتزام بالشروط والتعليمات المنظمة للعرض ويقدم الطلب قبل يوم واحد من بداية العرض.



ويتم تقديم مستندات للوزارة، وهي: «طلب ترخيص لإجراء العرض ونسخة من الترخيص التجاري ساري الصلاحية والكشف بأسعار السلع المشمولة بالعرض ونسخة من اعتماد التوقيع».