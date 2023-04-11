نفخر بكم وأنتم تؤدون رسالتكم المتمثلة في نظمكم الشعري المرسّخ لثوابتنا الدينية.. المعبّر عن مشاعر الولاء لوطننا العزيز والوفاء لقادته

نسجل إشادتنا بمواكبتكم التطور التكنولوجي في آلية حفظ الشعر النبطي وتوثيقه طباعةً وتسجيلاً وتصويراً واستفادتكم من خبرات وزارة الإعلام في هذا الشأن



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط.



وكان في استقبال سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وأمين السر ومدير ادارة شعراء النبط نصار الخمسان.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.



- الإخوة والأبناء رواد دوانية شعراء النبط:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



جريا على العادة السنوية المحمودة يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الليلة المباركة لأنقل إليكم جميعا تهنئة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بشهر رمضان الفضيل وأهنئكم به، داعيا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه صالح الأعمال.



الإخوة والأبناء:



من بيت الكلمة ومنارة الشعر والشعراء.. من هذا الصرح الذي يحفظ إرثنا الأدبي والاجتماعي نلتقي بكم لنسجل بالفخر والاعتزاز دور ديوانية شعراء النبط في حفظ هويتنا الوطنية وتراثنا الثقافي.



الإخوة والأبناء:



إننا نفخر بكم وأنتم تؤدون رسالتكم المتمثلة في نظمكم الشعري المرسخ لثوابتنا الدينية.. المعبر عن مشاعر الولاء لوطننا العزيز والوفاء لقادته.. الداعي إلى التلاحم والتكاتف والوحدة الوطنية المعزز لعاداتنا



الاجتماعية.



كما نسجل إشادتنا بمواكبتكم التطور التكنولوجي في آلية حفظ الشعر النبطي وتوثيقه طباعة وتسجيلا وتصويرا واستفادتكم من خبرات وزارة الإعلام في هذا الشأن.. مثمنين عاليا إقامتكم للمسابقات الشعرية كالمسابقة التي حملت عنوان (وحدة وطن) وغيرها من الفعاليات التي تجسد قيمة التراث.. ثروتنا الوطنية ونقطة الاتصال مع تراث الأشقاء في المنطقة.



الإخوة والأبناء:



في هذا المقام أوصيكم بعدة وصايا:



- التمسك بمبادئ وأسس وضوابط ديوانية شعراء النبط ومواصلة التميز ودعم الشعراء وتنظيم الأمسيات والمسابقات الشعرية.



- تعزيز هذا اللون من الشعر واحتضان شعرائه وجذب شبابنا إليه.. «أطلوا على المجتمع بشعركم وأنشطتكم عبر قنواتكم الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي».



- جعل ما تجود به قرائحكم من الشعر النبطي روحا للشعب ووجدانا.. «ارجعوا به إلى عمق التاريخ حنينا وأطلوا به على الحاضر نصحا واستشرفوا به المستقبل طموحا».



وختاما،،،



فإننا ندعو الله العلي القدير أن يديم عليكم التميز وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ومتع سموه بالصحة والعافية وأطال في عمره.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،»



كما ألقى أمين السر ومدير ادارة شعراء النبط نصار الخمسان كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:



«أرحب بكم اجمل الترحيب بمناسبة تشريفكم لنا في ديوانية شعراء النبط بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما يشرفني أن اتقدم باسمي وباسم اعضاء ديوانية شعراء النبط بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.



وكذلك أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسموكم الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يمتعكم وصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بموفور الصحة والعافية وأن يديم على وطننا الغالي الكويت نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار.



وتابع الخمسان: أهنئكم جميعا بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الله كويتنا الغاليه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.



سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،،،



يلبس الشعر ثوب العز والفخر أمام مقام سموكم فرحا بتشريفكم لنا..فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الارجاء.



إن تشريفكم لنا زادنا سرورا وبهجة، فالقلوب تهفو بمحبتكم والعيون تكتحل برؤيتكم وانها لليلة سعيدة لنا جميعا ان تكونوا بيننا هذا المساء ونسعد برؤيتكم في هذا الشهر الفضيل في ديوانية شعراء النبط.



إن تشريفكم ورعايتكم لهذا الصرح الوطني انما هو نابع من ايمانكم العميق بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في المحافظة على الهوية الكويتية وتراثنا الأصيل على امتداد أجيالنا المتعاقبة بماضيها وحاضرها، فقد كنتم على الدوام ومازلتم المحفز للعطاء الشعري والأدبي والملهم في دفع الشعراء للابداع في مجال الشعر والأدب. ولا يخفي على احد اهتمامكم بالفكر والثقافة والأدب الشعبي ومد يد العون لشعراء الديوانية لتبقى شعلة الفكر متوهجة تنشر الضياء في أرجاء هذا الوطن.



لذا، فإننا نتقدم لسموكم، حفظكم الله بعظيم الامتنان، معربين لكم عن بالغ سعادتنا لهذه اللفتة الكريمة التي نثمنها جميعا ونجعل منها مشكاة نستنير بها في الطريق نحو تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا في خدمة مجتمعنا وبلادنا.



سيدي سمو ولي العهد،،،



نعاهدكم بأن نبقى حماة وأمناء لتراثنا الشعبي والأدبي كما عهدتمونا وأن نفتح الآفاق أمام رسالة الشعر ليرتقي الى معالي الكلمة وليكون قوة اضافية في بناء النهضة في شتى مجالاتها خدمة للكويت واهلها.



سيدي،،،



لقد عملنا منذ البداية ولانزال نعمل على ان تكون ديوانية شعراء النبط لجميع فئات مجتمعنا متنفسا للشعراء وهواة الشعر والادب، ومظلة للشباب ينهلون منها الفائدة والمنفعة الى جانب التواصل فيما بينهم.. ونعمل على أن تكون الديوانية منبرا للأدب الشعبي الحر ومركزا محوريا للحفاظ على موروث مجتمعنا الأدبي من خلال نشر كل ما يؤدي الى نشر الفضيلة والخير ومكارم الأخلاق وتعزيز اللحمة الوطنية، وسنبقى بعون الله أوفياء لتراثنا الشعري الذي هو جزء من ثقافتنا وهويتنا الوطنية، ولن ندخر جهدا في الارتقاء به لتظل راية الشعر الشعبي خفاقة لاتنضب.



يا مرحبا كل ما غرد صباح جديد



بالطلة اللي أسعدتنا شمعة أنوارها



يا شيخ مشعل هلا بك والهلا لك يزيد



يفخر بك الشعر والشعار في دارها



زيارتك يا سمو الشيخ فوق القصيد



نحسب حساباتها ونجل مشوارها



يا الله عساها تشرفنا قبل كل عيد



وأنت الأمين المفدى حامي أسوارها



في ظل شيخ السعد نواف نعم العضيد



أميرنا اللي حما داره ومقدارها



الله يبقي سموه وجعل عمره مديد



في ظل حكمه.. بلدنا تعزز أدوارها



سيدي سمو ولي العهد حفظكم الله، وسدد على دروب الخير خطاكم،



إن رسالة ديوانية شعراء النبط تنطلق في ترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي وتجسيد مشاعر الانتماء الوطني وروح الأسرة الواحدة.



وهنا وفي هذا الشهر الفضيل نذكر بالعرفان شيوخنا الكرام، رحمهم الله، الذين أسسوا ركائز التراث والشعر الشعبي، طيب الله ثراهم، نذكر بالعرفان سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، الذي أمر بتأسيس الديوانية عام 1977 لتكون واحة مرموقة للشعر النبطي، وكذلك الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، الذي قدم للديوانية كل الدعم وسخر لها ولمنتسبيها الكثير من الامكانيات.



وقبل أن أختم كلمتي هذه أذكر بالشكر والعرفان معالي وزير الديوان الاميري وأصحاب السعادة الوكلاء والعاملين في الديوان الأميري على تلبيتهم لمتطلبات الديوانية تقديرا للدور الذي تقوم به.



وكذلك لا ننسى الدور الكبير لوزارة الإعلام في التلفزيون والإذاعة والهندسة، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى وزير الإعلام ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين لدعمهم وتسهيل أنشطة الديوانية الإعلامية في البرامج التلفزيونية والإذاعية.



فلهم منا كل الشكر وجزيل التقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



بعدها ألقى الشاعر شنوف الهاجري والشاعر حميد البحيري والشاعر ضاري البذال قصائد شعرية لاقت استحسان الحضور



كما قام أعضاء فرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية بأداء فن «الفريسني».



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير، سمو ولي العهد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.



هذا، ورافق ممثل صاحب السمو الأمير، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



قصيدة الشاعر شنوف جاسم الهاجري



أهلا هلا باللي لفانا وجانا الشيخ مشعل جعل ربي يحييه



وال العهد بقلوبنا له مكانا عضد الأمير وذخر من جاه ناصيه



الله يجيره من صدوف الزمانا شيخ ولد شيخ نحبه ونغليه



شيخ اله بالمجد قدر وشانا قدر كبير عند شعبه واهاليه



هو ذخرنا هودرعنا هو رجانا جعل الولي يمد عمره ويحييه



اقول ماقلته عيانا بيانا بالشيخ مشعل ذخر منهو لجا فيه



حنا معاهم والصباحي معانا هم شيوخنا فاول زمنا وتاليه



الله ينصرنا ويخزي اعدانا ويحفظ أمير الدار والله يشافيه



نواف ومشعل شيوخنا هم ذرانا باذن الاله اللي نخافه ونرجيه



الله يحفظ دارنا ويحمانا من كل شر ومن عدو ايعاديه



وصلاة ربي عدّ ما مطر سمانا على رسول كلنا نقتدي فيه



قصيدة الشاعر حميد مسلم البحيري



هاض الضمير اللي للشعار بيطار يكتب من أجزال القوافي معانيه



اليا بداله بالتعابير يختار حتى منامه لابداله يخليه



في كلمة ياشيخ رتبت الاشعار وسويت ما عديت بأحلى قوافيه



نشأت كويت العز بجهود الاخيار من قبل لا يبناله السور بانيه



حضر وبدو اللي رعو جرد الاقفار شيعه وسنه جوهو الود صافيه



متكاتفين أجوادها سر وجهار وحدة وطن والكل جاره يداريه



ولاهم المعروف لحاكم الدار غير الصباحي مانريده ونبغيه



نبيع غالي الروح لاصار ما صار دون الوطن وترابها دوم نفديه



واليوم في عصر التقدم والاعمار الكل منا شايل النت بيديه



نقالك اللي شلت يعطيك الاخبار وأحرص على مبداك يومن تراعيه



ولا تدخلون بسود غبات الابحار كلن برايه يظرب الراي ويتيه



خلوه ينفع لتواصل والافكار بالعلم والتطوير دايم مساعيه



وصيتنا الله يجيرك من النار الشعر لا تدخل خلافاتكم فيه



تعطي مثل من واقعك صار تذكار فيها فوايد ساميه يوم تبديه



مال الزعل داعي بوجهات الانظار ترى الشعر يبقى لومات راعيه



وسيروا على نهج الذي قبلكم سار كلن على دربه يثبت خطاويه



علم وادب ينقل من كبار لصغار متوارثين العلم من جيل ماضيه



وخلو لكم حب الوطن رمز وشعار الكل منكم غايته يوم يبنيه



حب ووفى في دولة الخير يندار في جاه منهو خافي السر داريه



تمة وصلوا عد هتاف الامطار على رسول الخير بالخير طاريه



قصيدة الشاعر ضاري البذال



تغنت حروفي واكتبت صادق الاحساس



على الطيب حكام لهم كامل الهيبه



مثل مايساق العود الازرق على الجلاس



اسوق القصايد كل بيت بترحيبه



على مدحهم مالي حدود ولا مقياس



اقول القصيد وكل طيب نهلي به



سلامي على أمير التواضع عريب الساس



أمير التواضع دايم الحق يمشي به



وحاكم وابن حاكم وللطيب هو نبراس



ونواف الأحمد شيخنا اللي نماري به



وسلامي على اللي كاسب كامل النوماس



عريب المراجل مشعل الحزم والطيبه



على العز يامشعل على العز والنوماس



ولي العهد والفخر والمجد يدري به



وآل الصباح اللي بهم رافعين الراس



على فعلهم كل قصيده يغني به