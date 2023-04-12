سجلت جامعة الكويت، من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث، وبجهود كل من د.تشالز إيفيمالوم إيزيموزي من قسم علم العقاقير بكلية الطـــب ود.أولـودوتون أديبايو فيليبس من قسم الكيمياء الصيدلانية في كلية الصيدلة، براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأميركية بعنوان:



«Oxazolidinone Hydroxamic Acid Derivatives»



وبهذه المناسبة، قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس الرشيدي بتكريمهما، بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنــين الغبرا، وذلك أمس في مكتب مدير جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية.