وجّه النائب أسامة المناور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء كالتالي:



أظهرت الاحصائيات أن حساب المعاشات والمكافآت الاستثنائية منحت بموجب قرار 2645 شخصا وان 52 منهم معاشاتهم الاستثنائية تتراوح ما بين اكثر من 3 آلاف ولغاية 10 آلاف دينار، وحالة واحدة بمعاش استثنائي يزيد على 10 آلاف دينار، وذلك حتى 30/9/2020.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف القرارات الصادرة بمنح معاشات استثنائية بعد 30/9/2020 للقياديين مع تبيان المستفيد والوظيفة التي كان يشغلها وقيمة المعاش الاستثنائي الذي منح له.



2 ـ كشف القرارات الصادرة بمنح معاشات استثنائية لأعضاء مجالس الامة والوزراء مع تبيان سنة المنح وقيمة المعاش الاستثنائي لكل مستفيد.



3 ـ ما الاسباب والمبررات لمنح المعاشات الاستثنائية للوزراء وأعضاء مجلس الامة والقياديين؟



4 ـ يرجى تزويدي بحالات جمع المعاش التقاعدي او المعاش الاستثنائي مع المكافآت الشهرية للوزراء او اعضاء مجلس الامة، ومدى جواز ذلك، مع تبيان الحالة لكل مستفيد.



5 ـ يرجى تزويدي بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية منذ 1/1/2006 حتى تاريخ الاجابة عن السؤال بمنح الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم عند الاستقالة فقط أو بأسباب انتهاء الخدمة الاخرى او ممن امضوا في الخدمة 30 عاما معاشا استثنائيا، وذلك فيما تضمنته تلك القرارات بحسب سنوات صدورها من مزايا بمنح المعاشات الاستثنائية او استثناء آخرين ممن لم تتوافر فيهم الشروط الصادرة بتلك القرارات.



6 ـ يرجى تزويدي بمن تم منحهم معاشا استثنائيا بعد انتهاء المدة المحددة بالقرارات الصادرة بمنح ميزة المعاش الاستثنائي، وهل تم احتساب المنح بأثر رجعي؟



7 ـ ما الشروط القانونية الواجب توافرها والتي تنظم حالات استحقاق المعاش التقاعدي لعضو مجلس الأمة، والأسباب التي بني عليها منح المعاش الاستثنائي، وحالات الجمع بين المعاش التقاعدي للوظيفة التي كان يشغلها الوزير او عضو مجلس الأمة قبل توليه الوزارة أو فوزه بالعضوية، والمعاش الاستثنائي او المعاش التقاعدي او المكافأة الشهرية؟



8 ـ ما مدى صحة المعلومات المتعلقة ببلوغ قيمة المعاشات الاستثنائية للوزراء وأعضاء مجلس الأمة التي منحت مؤخرا نحو 75 مليون دينار سنويا على المال العام للسنة المالية 2020-2021؟