

هادي العنزي



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء لاعب المنتخب الوطني وناديي الجهراء والكويت السابق خالد الجارالله.



بدأ خالد عبدالله الجارالله الحسيني (مواليد 17 مايو 1971) مشواره مع الرياضة صغيرا، تعلق بكرة القدم، فانضم إلى فريق البراعم بنادي الجهراء كظهير أيمن، ثم أخذ طريقه عاما بعد آخر في المراحل السنية، تدرب باجتهاد وبشكل منتظم على يد العديد من المدربين المميزين ومن بينهم المرحوم كريم سلمان، فتفتقت مواهبه الكروية يوما بعد آخر، حتى أصبح مطلبا ملحا للفريق الأول في سن مبكرة، لموهبته وقدراته الفنية المميزة، ولحاجة الفريق للمركز الذي يشغله، لينضم إلى الفريق الأول نهاية عام 1987 (16 عاما)، وكان أحد العناصر المهمة التي ساهمت بأكبر إنجاز لكرة القدم بنادي الجهراء المتمثل بالفوز بلقب الدوري موسم 1989-1990، والمركز الثاني في كأس الأمير بموسم 1995-1996، وفي موسم 1999-2000 انتقل إلى نادي الكويت في صفقة مدوية حينها، وساهم بفوز «الأبيض» بلقب الدوري 2001، ليحرز اللقب مرتين في ناديين مختلفين، كما ظفر مع فريقه الجديد بكأس الأمير 2002، وكأس ولي العهد 2003.



خالد الجارالله اختير لتمثيل المنتخب الأول والأولمبي في عديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية، وسجل حضورا مميزا، فشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة أغسطس 1991، والدورة العربية السابعة بسورية 1992، ودورة «خليجي 11» في قطر عام 1992، ودورة الألعاب الآسيوية الـ 12 في هيروشيما باليابان 1994، و«خليجي 12» في الإمارات 1994، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا الحادية عشرة (الدورة الرباعية) في الصين 1996، و«خليجي 15» في المملكة العربية السعودية 2002.



اعتزل الجارالله كرة القدم في 7 فبراير 2005، حيث أقيمت مباراة ودية جماهيرية حاشدة جمعت الأهلي المصري وفريق الكويت، واتجه الجارالله بعد اعتزاله إلى العمل الإداري، حيث عمل مديرا لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، وانتخب لعضوية مجلس إدارة نادي الجهراء خلال الفترة 2006-2008 وشغل منصب أمين السر العام حينها، وفي الدورة الانتخابية 2008-2012 انتخب رئيسا لمجلس إدارة نادي الجهراء ليصبح الرئيس الـ 17 للنادي، وأعيد انتخابه لرئاسة النادي للدورة الانتخابية 2023-2027، للمرة الثانية، ليواصل العطاء في مسيرة رياضية جمعت اللعب والإدارة.