أعلنت النجمة الأميركية كيم كارديشيان أنها ستعود إلى الشاشة الصغيرة ولكن في دور تمثيلي هذه المرة، من خلال انضمامها إلى فريق عمل مسلسل «أميركان هورور ستوري» (American Horror Story).



ونشرت سيدة الأعمال ونجمة الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو ترويجيا قصيرا أعلمت فيه متابعيها البالغ عددهم 352 مليونا عبر إنستغرام أنها ستشارك في الموسم الثاني عشر من المسلسل إلى جانب الممثلة إيما روبرتس.



ولم يتضمن الفيديو المقتضب والغامض سوى القليل من المعلومات عن دورها وعن قصة المسلسل.



لكن مجلة «فرايتي» المتخصصة أفادت بأن كيم كارديشيان ستتولى أحد الأدوار الرئيسية في الموسم الثاني عشر، وأن الشخصية التي ستجسدها ابتكرت خصيصا لها.