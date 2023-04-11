عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة، أنه بناءً على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني والتي أصدرت تحذيرات بوجود أمطار غزيرة وعواصف رعدية، و تحسباً للحالة الجوية المتوقعة، فسيتم تقديم موعد انصراف الطلبة والمعلمين يوم غد الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023، إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك لسلامة تأمين وصولهم إلى منازلهم، كما سيتم تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في البلاد للطلبة والمعلمين ، وذلك بسبب الأمطار المتوقع هطولها يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 ، و تحويل الدراسة لتكون (عن بُعد).

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من وزارة التربية على سلامة كافة منتسبيها من المتعلمين والمعلمين ، مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الوزارة الدائمة لاتخاذ الإجراءات الملائمة في حالة الطقس غير المستقر، وناشد الجميع الالتزام بتعليمات الوزارة ومتابعة التحديثات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالدراسة على المواقع الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي .