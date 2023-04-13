عبدالعزيز الفضلي



قامت الادارات المدرسية بتفعيل حساب «تيمز» لتنفيذ تعليمات وزارة التربية بتحويل التعليم عن بعد اليوم الخميس نظرا لعدم استقرار حالة الطقس.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان بعض المدارس واجهت صعوبة في المعلمين الجدد، حيث انه لم يتم تفعيل حساباتهم من قبل الدعم الفني، مشيرة الى ان هناك جهودا مكثفة بذلت حتى نهاية دوام الاربعاء لحل هذه المشكلة.



وأوضحت ان بعض المدارس قدمت ورش عمل للمعلمين الجدد لتدريبهم على برنامج «تيمز»، مشيرة الى ان المدارس التزمت بموعد انتهاء الدوام حسب بيان وزارة التربية عند الساعة 12 ظهرا.



وبينت المصادر ان المدارس ابلغت الطلبة واولياء امورهم بضرورة الالتزام بالدوام من خلال تطبيق نظام التعليم عن بعد يوم الخميس وتفعيل حسابات ابنائهم والدخول عليها، لافتة الى ان وقت الحصة يكون وفقا للتوقيت المخصص لشهر رمضان المبارك، مشددة على انه سيتم اخذ الغياب اثناء الحصة الدراسية وتطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب في هذا الجانب.



هذا، وتعيش وزارة التربية في حالة استنفار تام بسبب عدم استقرار الاحوال الجوية، فرغم التعليمات التي اعلنت عنها بضرورة تفعيل نظام التعليم عن بعد (أونلاين) عبر تطبيق Microsoft Teams، للعمل به اليوم الخميس نظرا لتعطيل الدراسة الحضورية بسبب عدم استقرار حالة الطقس واجهت عددا من المدارس مشكلة في تفعيل حسابات بعض المعلمين الجدد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك جهودا مكثفة بذلت حتى نهاية دوام الاربعاء لحل هذه المشكلة، مشيرة الى ان بعض المدارس استغلت دوام الاربعاء لتقديم ورش عمل لتدريب المعلمين الجدد على برنامج «تيمز» غير ان ذلك لم يكن كافيا بل قامت بدعوة معلميها لدخول دورة تدريبية لبرنامج «تيمز» في الساعة التاسعة مساء عبر برنامج «زووم» وتستمر حتى منتصف الليل وذلك استعدادا لتطبيق نظام «التعليم عن بعد» اليوم الخميس من حيث توزيع الفصول والحصص الافتراضية على المعلمين والمتعلمين بتطبيق Microsoft Teams وكذلك توضيح كيفية تشغيل تطبيق MicrosoftTeams للمتعلمين.



وبينت المصادر ان المدارس ابلغت الطلبة واولياء امورهم بضرورة الالتزام بالدوام من خلال تطبيق نظام التعليم عن بعد يوم الخميس وتفعيل حسابات ابنائهم والدخول عليها، لافتة الى ان وقت الحصة يكون وفقا للتوقيت المخصص لشهر رمضان المبارك، مشددة على انه سيتم اخذ الغياب اثناء الحصة الدراسية وتطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب في هذا الجانب.



وأوضحت المصادر ان وزارة التربية ستكثف جهودها خلال عطلة نهاية الاسبوع لمعالجة وحل أي مشكلة في مدارسها ناتجة عن الحالة المطرية سواء خرير او غيرها، لافتة الى انه تم الحرص على ضرورة وضع اجهزة المدارس في مكان آمن في المدرسة حتى لا تتعرض للتلف بسبب الامطار.