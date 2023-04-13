

أحمد الفضلي



أعربت الفنانة والمذيعة فاطمة الطباخ عن بالغ سعادتها بردود الافعال التي حصدها آخر أعمالها الفنية، والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «مجاريح»، والذي جمعها للمرة الاولى بسندريلا الشاشة الخليجية الفنانة سعاد عبدالله، ويعرض حاليا عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية، ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما.



وأضافت الطباخ انها صدمت من ردود الافعال التي واكبت عرض مشهد دفعها للفنانة هنادي الكندري اثناء المسلسل، موضحة ان الكندري نفذت المشهد بشكل احترافي بيّن للمشاهد ان اللقطة حقيقية وان وقوعها اضر بها، مشيرة الى ان ردود الافعال اكدت نجاح العمل وحصده لنسبة مشاهدة عالية في الكويت وخارجها، خصوصا ان العمل كان متوقعا نجاحه لما يضم من نجوم كبار ونص رائع ورؤية اخراجية مميزة للمخرج عيسى الذياب، وهناك مشاهد وأحداث ستزيد من نسبة مشاهدة العمل ونجاحه.



وعن جديدها الفني للفترة المقبلة، ذكرت الطباخ ان لديها مشروعين، الاول يتمثل بعمل مسرحي سيعرض في عيد الفطر المقبل بعنوان «السحر الاسود» مع الفنان والمنتج عبدالعزيز المسلم ويضم كوكبة من النجوم، منهم خلاف عبدالعزيز المسلم وباسمة حمادة وحمد العماني ومرام البلوشي وغيرهم من النجوم، وهو عمل مصنف كمسرحية رعب فكاهية، وهي نوعية الاعمال التي اشتهر بتقديمها المسلم في السنوات الاخيرة.



اما ثاني الاعمال فهو مسلسل سيحمل عنوان «معرس الفلس» من تأليف وانتاج عادل الزاهد، ومن اخراج نعمان حسين. وأوضحت أنه مسلسل سعودي، ستقوم بتصويرة بمشاركة نجوم كبار منهم الفنان عبدالاله السناني وبشير الغنيم وليلى السلمان، ومن البحرين الفنانة فاطمة عبدالرحيم، موضحة ان العمل يتكون من 30 حلقة منفصلة متصلة ويميل للطابع الكوميدي.



وعن شخصيتها في المسلسل أفادت الطباخ بأنها تقدم شخصية فتاة تدعى «كاري» يابانية الجنسية وتعيش في المجتمع السعودي، وهذا ما يضعها في العديد من المشاكل التي تدور في اطار كوميدي.