

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية) أن الإدارة المالية للشركة قد انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 1.468 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 8.12 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 1.358 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 2022/03/31، أي ما يعادل 7.51 فلوس للسهم الواحد.

هذا، وستقوم الشركة بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الأول لعام 2023 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.