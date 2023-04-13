

يحيى حميدان



قــــررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة اعتبار القادسية فائزا على الكويت 3-0 ضمن الجولة الـ 19 من دوري الناشئين (تحت 18 سنة)، والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت حصول «الأبيض» على اللقب على إثر حاجته لنقطة لضمان التتويج، الا أن الخطأ القانوني الذي ارتكبه «الأبيض» بإجراء 4 تبديلات في 4 توقفات منح «الأصفر» الفرصة الآن للتتويج باللقب في حال فوزه على اليرموك بالجولة الـ 20 الأخيرة المقررة غدا الجمعة.



وبعد قلب النتيجة بات الكويت الذي أنهى مبارياته متصدرا للترتيب برصيد 50 نقطة، ويأتي خلفة القادسية ثانيا بـ 48 نقطة، ويحتاج للفوز فقط على اليرموك للحصول على اللقب، أما في حال تعادله أو خسارته فإن الكويت سيتوج بطلا للمسابقة.