أطلقت شركة أبيز برودكشنز التي أسستها الشيخة أبرار خالد الجابر العلي الصباح، المسلسل الكوميدي «سقط سهوا» ليشارك ضمن مسلسلات رمضان الخليجية لهذا العام.



تدور قصة المسلسل عن طبيب مصري يكلف بمساعدة صديقه الكويتي والمسلسل من إنتاج شركة أبيز برودكشنز وهي شركة كويتية هدفها تحسين وتطوير جودة الأفلام الكويتية والمحتوى التلفزيوني.



وتعليقا على المسلسل قالت الشيخة أبرار الصباح: «يمكن للأعمال التلفزيونية أن توطد العلاقات بين الشعوب وتعزز الروابط بين الثقافات والبلدان مثل الكويت ومصر نحن فخورون بوجود الممثل المصري الشهير حمدي الميرغني في هذا المسلسل واختياره العمل في الدراما الكويتية».



وأضافت: «نؤمن في أبيز برودكشنز بضرورة دمج المواهب والطاقات العربية معا بهدف رفع مستوى الإنتاج التلفزيوني والدراما العربية. فلطالما رحبت الكويت ودول الخليج بالنجوم العرب والعالم من مختلف الجنسيات، لهذا نحن بحاجة لمحتوى وقصص تعكس هذا التنوع والوجه الحقيقي لمجتمعاتنا مثل مسلسل «سقط سهوا»».



هذا المسلسل من تأليف عبدالعزيز صفر وخالد المظفر، ومن إخراج علي بدر رضا ويجمع نجوم الكوميديا الكويتية مثل خالد المظفر وغادة الزدجالي وعبدالله الخضر وأحمد المظفر وأحمد العونان، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي المصري والنجم المسرحي حمدي الميرغني. كما يشارك ضيف شرف في كل حلقة من المسلسل كالممثلين محمد الدوسري، وزينب أحمد (زنقوليا) وأسامة المزيعل وعبدالرحمن الفهد وياسة وعبدالعزيز صفر وآخرين غيرهم.



يدور المسلسل حول صديقين في مواجهة الحياة، واحد منهما طبيب والآخر يتعرض لحادث ويصبح صديقه الدكتور ملزما بعلاجه، وتحدث العديد من المفارقات خلال ذلك، لأن الاثنين تجمع بينهما صداقة قوية لكن تلك الصداقة تأخذ طريقا آخر ويتعرض كلاهما لمواقف كثيرة جديدة بحكم العلاقة الجديدة التي جمعت بينهما أي علاقة الطبيب والمريض.



يعرض المسلسل على تلفزيون الكويت وتلفزيون العدالة.