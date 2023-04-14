بيروت - يوسف دياب



تسارعت وتيرة الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والملفات المالية المتفرعة عن هذه القضية، حيث تسلمت النيابة العامة التمييزية النسخة الأصلية من الاستنابة القضائية الفرنسية، التي تطلب فيها مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس، لاستجوابه في ملف عالق لديها يتعلق بأموال وعقارات يملكها سلامة في فرنسا، وللتحري عن مصادر هذه الممتلكات.



ويستعد القضاء اللبناني لمواكبة جولة ثالثة وطويلة من التحقيقات التي ستجريها الوفود القضائية الفرنسية، مع مسؤولين ماليين ومصرفيين، وقد أرسلت الوفود الأوروبية لائحة بالأسماء المطلوب استجوابهم، وأبرزهم: رجا سلامة شقيق رياض سلامة، ومساعدة الأخير ماريان الحويك، والنائبان السابقان لحاكم المركزي فهيم المعضاد ورجا أبوعسلي، ورئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربية ووزير المال الحالي يوسف خليل، بصفته رئيس دائرة العمليات المالية السابق في مصرف لبنان. ورجح مصدر قضائي أن «تطول لائحة الأسماء المطلوب سماعهم».



ورجحت مصادر أن تكون «الجولة الثالثة من التحقيق الأوروبي حاسمة، لجهة إنهاء التحقيقات على أن تتخذ السلطات في كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول مصرفي ومالي لبناني قد يكون متورطا في عمليات غسيل الأموال».