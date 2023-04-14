أعلن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد فإن " الداخلية " سترأس وستقود حملة " فزعتكم يا أهل الكويت " للبحث عن المواطن المفقود مبارك الرشيدي ، وستسخر جميع أجهزتها الميدانية ، حيث يشارك في الحملة الأمن الجنائي ،والأمن العام ،والمرور ، والنجدة و الطيران العمودي.

ومن الأهمية، ذكر أن عبد الرحمن الرشيدي شقيق المواطن المفقود مبارك الرشيدي دعا إلى المشاركة في حملة للبحث عن شقيقه ، تنطلق عند الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة في منطقة " كبد " للبحث عن شقيقه .