أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الجمعة أنه بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تتواصل حملة البحث الأمنية الواسعة التي أطلقتها وزارة الداخلية عن المواطن المفقود مبارك الرشيدي في منطقة (كبد).



وقال الفريق البرجس في تصريح له عقب مشاركته بالحملة الأمنية الواسعة في منطقة (كبد) إنه من اللحظة الأولى لوصول البلاغ عن فقدان المواطن الرشيدي قامت الوزارة بعملية البحث على مدار 24 ساعة لكشف ملابسات الواقعة والعثور على المفقود.



ومن جانبه قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن 200 رجل أمن و90 دورية و120 فرقة بدأوا عملية بحث واسعة في منطقة (كبد) عن المواطن المفقود مبارك الرشيدي.



وأضاف أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمباحث والأمن العام والمرور والطيران العامودي وإدارة العمليات المركزية والبحث شاركوا في عملية البحث التي انطلقت اليوم بمشاركة واسعة من قبل رجال الأمن وعدد من المتطوعين.



وأكد اللواء الصايغ أن عملية البحث عن المفقود مستمرة معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في عملية البحث.