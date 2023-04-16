ضرورة الانتهاء من إقرار اللوائح التنفيذية التي تسهم في الحد من الظواهر

استخدام وسائل تكنولوجية في عقود النظافة والحد من العنصر البشري في العقود القادمة للبلدية

رفع مستوى النظافة ووضع آلية مناسبة لذلك بالتنسيق بين قطاع الخدمات والعلاقات العامة

تحويل المعاملات إلى إلكترونية وربطها بتطبيق "سهل"

بداح العنزي



أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ضرورة التعاون مع المجلس البلدي و سرعة الانتهاء من إقرار اللوائح التنفيذية ومنها لائحة البناء و لائحة الإعلانات ولائحة النظافة العامة وغيرها من اللوائح التي تساهم في الحد من الظواهر.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا الأول للوزير الشعلة وقيادات البلدية اليوم الأحد، حيث تم من خلاله عرض الموقف التنفيذي للمخطط الهيكلي الرابع للكويت و أكد الجهاز التنفيذي في البلدية على أنه بصدد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.



وأشار الوزير الشعلة إلى أهمية رفع مستوى النظافة و وضع آلية مناسبة لذلك من خلال التنسيق بين قطاع الخدمات و إدارة العلاقات العامة و مدراء النظافة بالمحافظات لإجراء حملة على مستوى الكويت يتم إطلاقها مطلع مايو القادم.



وأضاف أن استخدام وسائل التكنولوجيا و التركيز عليها من خلال عقود النظافة والاعتماد عليها في سبيل تقليل العنصر البشري في العقود القادمة للبلدية من الأولويات التي يجب أن تكون نصب أعيننا.



وعلى الصعيد نفسه أكد الشعلة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع بلدية الكويت التنموية التي تساهم بتطوير البلاد ومواكبة أحدث التطورات العالمية.



وشدد على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية للبلدية و ربطها مع برنامج التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية ( سهل ) تسهيلاً على المراجعين بالإضافة إلى تطوير تطبيق شكاوى البلدية وجعله يضم اكبر عدد من الشكاوى وتدريب الكوادر عليه.