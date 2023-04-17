القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب السوداني سلفا كير ميارديت نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.



جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.



وفي السياق نفسه، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، كما أكدا كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.



كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان.