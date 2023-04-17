

يحيى حميدان



حصد القادسية لقب دوري الناشئين (تحت 18 سنة) لكرة القدم عقب فوزه على اليرموك بهدفين نظيفين في الجولة الـ 20 والأخيرة من منافسات المسابقة.

وسجل هدفي «الأصفر» أحمد العجمي ويوسف الهيفي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 52 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني الكويت. وقام عضو اتحاد الكرة د.منصور باشا ومدير المسابقات د. حامد الشيباني بتسليم الكأس والميداليات الذهبية للاعبي القادسية.

من جهته، قال إداري «ناشئي الأصفر» مصطفى عزيز ان الحصول على لقب الدوري جاء بعد جهود كبيرة بذلها اللاعبون وكذلك الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد جاسم ومساعده عبدالرحمن البلوشي وبمتابعة دقيقة من مجلس ادارة النادي برئاسة الشيخ خالد الفهد ونائبه الشيخ فهد طلال الفهد وعضو الادارة ومدير قطاع المراحل السنية رفاعي الديحاني.

وبين عزيز أن هذه البطولة هي الأولى لقطاع المراحل السنية بمختلف المراحل بعد ابتعاد دام 6 سنوات، متمنيا تحقيق المزيد من البطولات في المستقبل، والخطوة المقبلة ستكون التركيز على بطولة الكأس التي ستنطلق عقب عيد الفطر.



هذا، وأعلن الشيخ فهد طلال الفهد عن تقديم مكافأة مالية قدرها 500 دينار لكل لاعب في ناشئي القادسية، كما كشف الديحاني عن مكافأة إضافية خاصة منه.