أكثر من 220 ألف مسافر على متن 1800 رحلة بواقع 900 ذهاباً و900 إياباً من 20 إلى 25 أبريل

ثامر السليم

كما في كل عام ومع كل موسم عطلات أو إجازات ترتفع معدلات الحركة في مطار الكويت الدولي بين المغادرين والقادمين من مواطنين ومقيمين، حيث يحاول معظمهم استغلال فترة العطلات في السفر وقضاء الإجازة خارج البلاد إما للسياحة كمواطنين أو لقضائها مع الأهالي بالنسبة للمقيمين، وأيضا بالنسبة لحركة القدوم التي تشهد ارتفاعا أيضا من أبناء الكويت والمقيمين الدارسين خارج الكويت، وللحديث عن استعدادات مطار الكويت الدولي لإجازة عطلة عيد الفطر السعيد، التقت «الأنباء» مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي منصور الهاشمي الذي أوضح في لقاء خاص أنه سيكون هناك أكثر من 220 ألف مسافر على متن 1800 رحلة بواقع 900 ذهابا و900 إيابا، كما تحدث عن استعداد جميع قطاعات الطيران المدني وأجهزة المطار لإجراءات المغادرة والوصول للمسافرين خلال إجازة عيد الفطر والتي ستكون من 20 الجاري حتى 25 من الشهر ذاته، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال منصور الهاشمي، في لقاء خاص مع «الأنباء»: من المتوقع أن تشهد حركة المغادرة والوصول خلال الفترة من 20 إلى 25 الجاري أكثر من 220 ألف مسافر على متن 1800 رحلة مغادرة ووصول إلى ومن مختلف الوجهات بواقع 900 رحلة ذهابا و900 رحلة إيابا، منها 110 آلاف راكب مسافر و110 آلاف ركب قادم. وكشف الهاشمي عن أن عدد الرحلات الإضافية يبلغ 17 رحلة لغاية الآن من تاريخ 20 إلى 29 أبريل، مشيرا إلى أن أكثر الوجهات طلبا خلال الإجازة المقبلة هي: دبي والدوحة والقاهرة وإسطنبول وصبيحة وجدة، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى.



خطة تنسيقية



وذكر الهاشمي أن الإدارة العامة للطيران المدني قطاع شؤون المطار ممثلا بإدارة العمليات وضعت خطة تنسيقية كاملة مع جميع مقدمي الخدمات الأرضية والجهات العاملة في المطار استعدادا لإجازة عيد الفطر السعيد على وجه الخصوص، لافتا إلى أن التنسيق مستمر لتيسير عمليات المغادرة والوصول وتقديم كل التسهيلات وفق طلبات التشغيل في جميع مباني الركاب وفق الرحلات المجدولة. وأوضح الهاشمي أن الخطة تشمل جميع الإجراءات التشغيلية في ظل مراقبة ومتابعة من مختلف موظفي المطار بمختلف قطاعاتهم على مدار الساعة لضمان سير العمل بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التشغيلية تطابق المتطلبات الدولية.



التأكد من وثائق السفر



ودعا الهاشمي جميع المغادرين خلال المرحلة المقبلة إلى التواجد في المطار قبل 3 ساعات من موعد إقلاع الطائرات، والتأكد من صلاحية جميع الوثائق الخاصة بالسفر في بلد الوصول، والالتزام بجميع الشروط والأحكام المطلوبة للسفر إلى الوجهات المختلفة، حيث تتعامل كل دولة وفق إجراءاتها المتبعة وبما يتوافق مع شروط وأحكام السفر العالمية والمحلية لتشغيل المطارات في جميع مباني الركاب إلى وجهات عدة مع التأكيد على جميع إجراءات السفر والتأكد من وثائق السفر ومن صلاحية الجوازات، والتأكد من إجراءات الفيز لكل دولة من الدول المغادر إليها وبلد المنشأ وبلد العودة في جميع إجراءاتها لتتوافق مع شروط وأحكام المغادرة والوصول إلى مطار الكويت الدولي وفق اشتراطات وأحكام السفر.



وأشار الهاشمي إلى أن الطيران المدني يقوم بتعميم كل الإجراءات ونشر التعاميم الواردة من الدول الأخرى حول السفر إليها على شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية لإبلاغ المغادرين إلى تلك الوجهات بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات.



وقال الهاشمي إن حركة المطار من بداية رمضان شهدت حركة مميزة وانسيابية كبيرة بفضل التنسيق والتعاون وتنظيم العمل بين جميع الجهات، لافتا إلى أن هذا الموسم المبارك تم على أكمل وجه من خلال تعاون كل الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي عبر الخطط المعدة المسبقة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني تعمل بكامل طاقتها لتسيير هذه الرحلات دون أي تأخير، مؤكدا أن الموظفين متواجدون بنظام النوبات على مدار اليوم للتسهيل على المسافرين بمختلف فئاتهم ووجهاتهم، وبما يضمن سير العمل بكل أريحية.





