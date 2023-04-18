أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم أن حجم التبرعات المالية في الساعات الأولى للحملة الوطنية للغارمين (فزعتكم فرحة لهم) عبر التطبيق تجاوزت ٨٫١٤٠٫٧٧٧ دينارا منذ انطلاقتها وحتى مثول الجريدة للطبع مساء أمس الإثنين، متوقعا تزايد الإقبال من أهل الخير في البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأشــــاد كاظــــم فـي تصريـح لـ «كونا» بالتفاعل الشعبي الواسع مع هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمة المجتمعية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارتي العدل والإعلام وتستمر حتى الخميس المقبل ويمكن المشاركة فيها بالتبرع مباشرة عبر تطبيق (سهل). وفي سياق مواز، أشاد أمين سر اللجنة العليا للوسطية ومدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة بحملة (فزعتكم.. فرحة لهم) التي أطلقتها (الشؤون) لتفريج كربة الغارمين وإعادة البسمة إلى ذويهم وعائلاتهم.



من جانبها، أشادت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية م.مي البغلي بحجم المشاركة الشعبية في أول أيام الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) الهادفة الى سداد ديون الغارمين المدنيين.



وقال وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري لـ«كونا» إن حجم المشاركة في الحملة المقامة بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل حتى منتصف ليل الخميس المقبل يجسد ما جبل عليه الشعب الكويتي من حب للعمل الخيري والإنساني والتعاضد بين «أبناء الوطن».



ودعا المطيري إلى مزيد من المشاركة في الحملة وذلك بالتبرع عبر الرابط https://algharemeen.myfatoorah.com أو من خلال قائمة الخدمات في تطبيق (سهل).