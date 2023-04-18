دراسة طلبات من لديهم أيام لم تحسب لهم خلال الصرف والمتظلمين على معدل صرف المكافآت



عبدالكريم العبدالله



تستعد وزارة الصحة لصرف مبالغ «تظلمات» مكافآت «الصفوف الأمامية»، حيث انتهت من إعداد كل الكشوف تمهيدا لإيداعها في حسابات المستحقين خلال اليومين المقبلين.



واعتمدت وزارة الصحة آلية لصرف «تظلمات» مكافآت الصفوف الأمامية لكوادر الوزارة التي تصدت لفيروس «كورونا» خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو لعام 2020.



وذكرت مصادر صحية مطلـعــة فــي تصــريح لـ«الأنباء»، أن الآلية حددت فئات للصرف، حيث تمثلت الفئة الأولى في الموظفين الذين توفوا ولم يتمكنوا من تقديم طلبات الصرف خلال الفترة الماضية.



وأشارت المصادر الى أن الفئة الثانية تشمل الموظفين المستحقين الذين رصدت لهم أيام «صفر»، وذلك لسقوط أسمائهم سهوا أو عدم تسجيلها ضمن كشوفات الصرف خلال الفترة السابقة.



وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة استبعدت جميع الطلبات غير المستوفية الشروط، مشيرة إلى أن الوزارة ستدرس خلال الفترة المقبلة طلبات من لديهم أيام لم تحسب لهم خلال الصرف، وطلبات المتظلمين على معدل صرف المكافآت.