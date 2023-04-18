قدم سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا في حفل مراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الغواتيمالية. وذكرت سفارتنا لدى المكسيك في بيان تلقته «كونا» الاحد ان رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي تسلم أوراق اعتماد السفير الحداد في مراسم رسمية اقيمت بمقر الاقامة الرئاسي في عاصمة غواتيمالا يوم الجمعة. ونقل البيان عن الرئيس الغواتيمالي ترحيبه بالسفير الكويتي، معربا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التي تربطها مع الكويت ورغبتها المتبادلة في تنمية تلك العلاقات وتمنياته للسفير بالنجاح. وأضاف البيان ان السفير الحداد نقل بدوره تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى رئيس غواتيمالا، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وبالصداقة والشراكة التي تجمعهما. وأكد حرص الكويت على تعزيز تلك العلاقات مع غواتيمالا في مختلف المجالات وتطلعها إلى العمل على تنميتها. وكانت الكويت وغواتيمالا قد أعلنتا قيام العلاقات الديبلوماسية بينهما في عام 1995 ولا توجد اي سفارة للبلدين مقيمة لدى الأخرى.