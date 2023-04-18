أقام نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الغبقة الرمضانية السنوية للعاملين بالنادي بحضور رئيس وأعضـاء مجلس إدارة النــادي والأولمبياد الخــــــاص الكويتي. ووسط أجواء ودية عانقت نفحات الشهر الكريم شارك فيها العاملون والأجهزة الفنية والإدارية، قدم رئيس مجلس ادارة نادي الطموح جاسم النوري الشكر لمجلس ادارة النادي السابق، مثمنا دوره في إرساء قواعد راسخة لكيان رياضي واعد نجح في اختصار الزمن وتمكن في وقت قياسي من بناء قاعدة مميزة من اللاعبين في جميع الرياضات وتحقيق العديد من الانجازات في المحافل الإقليمية والدولية.



واكد النوري حرص ادارة النادي على استمرار المسيرة لرياضة الإعاقة الذهنية والعمل على تحقيق أقصى درجات الدمج الرياضي والمجتمعي، كما تقدم النوري بالشكر الجزيل لكافة الرعاة والداعمين لجهود النادي، وذكر ان مثل تلك اللقاءات تعد بمنزلة فرصة طيبة في إطار توثيق وتعزيز التواصل بين جميع العاملين بالنادي لخلق نوع من الاستدامة في العمل والعطاء والنجاح. وذكر أن الرسالة السامية التي يقوم بها النادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ودمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية جاء بفضل العمل بروح الفريق وتضافر جهود جميع العاملين من مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وأولياء الأمور.