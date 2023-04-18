محمد آل ثاني: الشركة واصلت مسارها التصاعدي بفضل عملياتنا التشغيلية الفعالة داخل الكويت

حريصون على التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات استثنائية لتعزيز النمو بجميع الأعمال



أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 2% لتصل إلى 155 مليون دينار، مقارنة بـ 153 مليون دينار للربع الأول من 2022، وقد تأثرت الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت وتحسن الأداء السنوي في كل من المالديف والجزائر.



وارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 2% لتصل إلى 25 مليون عميل في نهاية الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 24 مليون عميل في نهاية الربع الأول من سنة 2022، وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 55 مليون دينار للربع الأول من سنة 2023.



وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ليصل إلى 53 مليون دينار للربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 8 ملايين دينار للربع الأول من سنة 2022، وذلك بقفزة بلغت نسبتها ٥٢٩%. وجاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من Ooredoo الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CITRA»، وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 106 فلوس للربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 17 فلسا للربع الأول من سنة 2022.



مواصلة المسار التصاعدي



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «يسرني أن أعلن أن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة واصلت مسارها التصاعدي في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 2% لتصل إلى 155 مليون دينار مقارنة بـ 153 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل عملياتنا التشغيلية الفعالة داخل الكويت، فضلا عن التحسن السنوي في المالديف والجزائر. كما نمت قاعدة عملائنا الموحدة بنسبة 2% لتصل إلى 25 مليونا في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 24 مليونا في الربع الأول من عام 2022، مما يؤكد التزامنا المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا الكرام.



يسعدني أن أبلغكم بأن صافي أرباحنا في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ارتفع إلى 53 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 من 8 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2022. ويرجع هذا النمو إلى حكم قضائي نهائي لصالح Ooredoo الكويت ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CITRA». وأدى ذلك إلى استرداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة مسبقا.



كما ارتفعت ربحية السهم للربع الأول من عام 2023 بشكل ملحوظ إلى 106 فلوس، ارتفاعا من 17 فلسا في الربع الأول من عام 2022. وتعزى الزيادة إلى حكم المحكمة النهائي المذكور أعلاه.



ونتيجة مراجعة عملياتنا، يسعدنا أن نعلن أن قاعدة عملاء Ooredoo الكويت زادت بنسبة 8% لتصل إلى 2.8 مليون في الربع الأول من عام 2023، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 60 مليون دينار في الفترة نفسها.



في الربع الأول من عام 2023، شهدت Ooredoo تونس زيادة بنسبة 2% في قاعدة عملائها، لكنها شهدت انخفاضا في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وفي الوقت نفسه، نمت إيرادات Ooredoo الجزائر بنسبة 6%، مع زيادة موازية في قاعدة عملائها. كما سجلت فلسطين والمالديف زيادات في قاعدة عملائها. سجلت Ooredoo المالديف نموا بنسبة 7% في الإيرادات في الربع الأول من عام 2023.



ونحن حريصون على استمرار التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات استثنائية لتعزيز النمو في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة وتعظيم عوائد المساهمين.





«Ooredoo - الكويت».. 2.8 مليون عميل بنمو 8%



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.8 مليون عميل في نهاية الربع الأول من سنة 2023، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 59.6 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 57.6 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% لتصل إلى 19.2 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 16.5 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.



تونس.. 28.9 مليون دينار الإيرادات



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 2% لتصل إلى 7.1 ملايين عميل في الربع الأول من سنة 2023. وانخفضت الإيرادات إلى 28.9 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 31.6 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 8.4 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 13.6 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2022.



الجزائر.. 9% نمو إجمالي الدخل إلى 18.8 مليون دينار



بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر 13.0 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 48.1 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 45.4 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% ليصل إلى 18.8 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 17.3 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2022.



فلسطين.. 8.5 ملايين دينار الإيرادات



ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 8.5 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بـ 8.7 ملايين دينار في نفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3% ليصل إلى 3.4 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 3.3 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2022.





المالديف.. 402 ألف عميل بارتفاع 9%



ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 9% لتصل إلى 402 ألف عميل في الربع الأول من سنة 2023. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 10.2 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بـ 9.6 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% ليصل إلى 5.6 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 5.2 ملايين دينار لنفس الفترة من سنة 2022.